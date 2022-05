Aún impune, caso de pareja gay agredida por policías de la SSC en colonia Roma

La agresión homófoba, discriminación y robo que cometieron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México contra Diego y Amaro por besarse en un jardín de la colonia Roma sigue impune a casi un mes de los hechos.

Pese a las denuncias formales que presentaron las víctimas, ni Asuntos Internos de la SSC ni la Fiscalía capitalina han hecho justicia a la pareja gay, pues no se ha detenido ni sancionado a los agentes que la noche del 6 de abril de 2022 golpearon, amenazaron y despojaron de 310 pesos en efectivo, así como de cuatro pares de lentes valuados en 12 mil pesos, a estos hombres.

Así lo confirmó a La Silla Rota Diego, quien dijo que inclusive una agente del Ministerio Público les advirtió la semana pasada que si ambos no asisten a la cita psicológica en la fiscalía, "la carpeta de investigación no iba a proceder".

Expuso que les ha sido imposible acudir a dicha reunión porque se les ha fijado en horario laboral y ellos tienen que trabajar para cubrir sus necesidades, lo cual no ha sido tomado en cuenta por la FGJ.

Consideró que este caso contradice las declaraciones de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien ha calificado a la Ciudad de México como "una metrópoli a la vanguardia por su vocación incluyente y su marco jurídico que protege la libertad de los individuos en cuanto a su orientación sexual".

"Nada más falso que eso", aseveró Diego.

A casi un mes de los hechos, tampoco han sido contactados por personal de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHCM), organismo que preside Nasheli Ramírez, ni del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), cuya titular es Geraldina González de la Vega, no obstante que presentaron quejas en ambas instancias.

Diego y Amaro denunciaron en Asuntos Internos de la SSC, que encabeza Omar García Harfuch, y la FGJ, que dirige Ernestina Godoy, los actos de homofobia que sufrieron cuando se besaban, recargados sobre un árbol, en el jardín Ramón López Velarde, frente al Centro Médico, en el área del lago artificial abandonado.

Según su relato, se encontraban besándose cuando dos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana salieron de la oscuridad; alumbrándolos con sus teléfonos móviles uno les gritó: "¡Se los va a llevar la chin..!

Asustados, Diego y Amaro corrieron, pero tropezaron y fueron alcanzados, golpeados y extorsionados.

Incluso, uno de los dos policías de la SSC les advirtió que cualquier otro oficial les hubiera disparado por el hecho de besarse entre hombres, por lo que les robaron sus pertenencias para "zafarlos" de la bronca en que se metieron, según consta en las declaraciones de los afectados.

INVESTIGACIÓN DE SSC Y FGJ SIN AVANCES

"Pues sí, el caso sigue impune. Nos llamó la fiscalía la semana pasada como para darle seguimiento, corroborar parte de la información, preguntarnos por qué no habíamos ido a la cita psicológica y eso es todo", puntualizó Diego.

Manifestó que ni él ni Amaro han podido acudir a dicha cita porque les fue agendada en horario laboral y les ha sido imposible llegar ya que ellos prácticamente viven al día.

"La agente que nos atendió nos dio a entender que si no íbamos a la cita psicológica, no iba a proceder el caso; la verdad es que no hemos ido porque tenemos trabajo y justo las cita psicológicas suceden en horas de oficina, pero más allá de eso a ninguno de los dos nos ha llegado un correo de ninguna de las cuatro instancias informándonos algún tipo de seguimiento del caso.

"Lamentablemente el caso siga impune, no creo que sea difícil saber quienes son las personas que estaban en turno, etcétera", añadió.

Diego reiteró que pese al discurso oficial Ciudad de México es un lugar de "homofobia estructural e institucional" para integrantes de la comunidad LGBTTTI, particularmente por parte de la policía y de autoridades del gobierno capitalino.

La pareja denunció la agresión homófoba el 7 de abril en la SSC y el día 11 del mismo mes interpusieron la querella en la FGJ, donde tras casi cinco horas de espera los atendieron, pero fueron revictimizados por la agente del MP que lo primero que hizo fue cuestionarles: ¿Por qué denuncian hasta ahora?

El área de Asuntos Internos de la SSC mantiene abierta una indagatoria para tratar de identificar a los agentes y sancionarlos; según servidores públicos que fueron consultados, el compromiso es que no haya impunidad.

Sin embargo, los denunciantes señalaron que lo único que hicieron en la SSC fue mostrarles fotografías de policías que estaban de turno entre las 21:30 y las 22:00 horas del 6 de abril en la colonia Roma.

Pero no pudieron identificar a sus agresores porque tenían cubrebocas, gorra y además estaba oscuro, además de que las víctimas evitaron verlos de frente ante el temor incluso de ser asesinados o desaparecidos.





(SAB)