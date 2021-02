Aumentan incendios en Edomex; suman 215 en lo que va de 2021

TOLUCA.-Del 1 de enero al 15 de febrero pasados, en el Estado de México se registraron 219 incendios forestales, es decir, 4.7 por día en promedio que afectaron una superficie de dos mil 494 hectáreas de pastizales y arbolado, lo que representó un aumento exponencial comparado con el mismo lapso del año pasado, cuando se contaron solo 17 incendios y se afectaron apenas 151 hectáreas.

Comparando ambos periodos, hasta el 15 de febrero del año corriente hubo 202 incendios más y se dañaron hasta dos mil 343 hectáreas más que en 2020.

Del total de la superficie afectada en los primeros 46 días de este año, dos mil 319 hectáreas fueron pasto, 172 de renuevo en pino y dos hectáreas de arbolado adulto, mientras que el incendio más grande fue el 1 de enero, cuando se acabaron mil 88 hectáreas de la zona boscosa del Iztaccíhuatl.

Por la temporada de estiaje que termina hasta el mes de mayo aproximadamente, por el momento cuatro municipios concentran 56 conflagraciones, pues en Ixtapaluca se contabilizaban 16, en Nicolás Romero 14, en Acambay 13 y este mismo número en San José del Rincón.

Entre los incendios forestales más recientes está el del pasado domingo, suscitado sobre el Parque de los Venados, en las faldas del volcán Xinantécatl, mismo que por las fuertes corrientes de aire de la zona boscosa se reavivó el lunes, cuando horas antes había sido sofocado.

Para sofocarlo tuvieron que desplazarse hasta 100 hombres, entre combatientes de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), elementos de Alta Montaña de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Bomberos y efectivos de Protección Civil de Toluca y Zinacantepec.

En este incendio forestal las autoridades estiman que se perdieron al menos 200 hectáreas de pasto y arbolado distinto, además de que el evento pudo haber sido provocado.

En tanto, al menos medio millar de personas, entre brigadistas, bomberos y voluntarios sofocaron la tarde-noche de este jueves un incendio forestal que se mantuvo desde ayer miércoles sobre los bienes comunales del poblado de Santiago Tlacotepec, en el paraje conocido como Mina Vieja, que pertenece a Toluca.

En este incendio del que se presume también fue intencional, se organizaron y llegaron en apoyo de los combatientes personas civiles de Tlacotepec y Contadero, así como de los municipios de Calimaya y Texcalyacac.

El siniestro arrasó con unas 40 hectáreas de pastizales y reforestaciones menores a cinco años, cercanas a un área agrícola, en un punto de la parte baja del Nevado de Toluca, hasta donde trabajo un helicóptero del Grupo de Rescate Aéreo "Relámpagos", para hacer descargas de agua.

Hasta ayer miércoles, la Protectora de Bosques del Estado de México registró 24 incendios forestales en todo el Estado de México, de los cuales, se habían sofocado 14 en municipios como Zinacantepec, Temascaltepec, Villa de Allende, Villa del Carbón, Valle de Bravo, Nicolás Romero, Jilotzingo, Acambay, San José del Rincón, Santiago Tianguistenco y Texcoco.

Mientras que las conflagraciones activas están en San Simón de Guerrero, Ixtapaluca, Temascalcingo, Amanalco de Becerra, Xalatlaco, Coatepec de Harinas y Tlalmanalco.

El gobierno del Estado de México hace un llamado a evitar fogatas cerca de zonas forestales, no tirar colillas de cigarro encendidas al suelo del bosque o de la carretera por donde se vaya, no utilizar cohetones en puntos boscosos y no volar globos de Cantoya.

Tampoco dejar basura cuando se salga a acampar o vidrios rotos, pues con el calor del sol pueden hacer combustión y provocar incendios forestales.

Finalmente, el presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, advirtió que se investigará el incendio de Santiago Tlacotepec, sobre las faldas del Xinantécatl y se llevará a los responsables ante tribunales federales, toda vez que son áreas naturales protegidas.









(Sharira Abundez)