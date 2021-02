Audio revela “halconeo” de policía a narcomenudista en Iztacalco

Una grabación revela cómo el agente de la Procuraduría capitalina, Abraham Villamil Salas “El Kaver” presuntamente alerta a un narcomenudista sobre un operativo en su contra, al tiempo que le reclama porque el primero ya no quiere pagarle sobornos.

El audio, en poder de LA SILLA ROTA, expone un dialogo ocurrido a mediados de junio, entre el agente Villamil y “El Chato”, un distribuidor de drogas de Iztacalco que trabaja para Juan Baltazar “El Balta", actualmente preso.

- “Ya voy para allá; llámale al sector (de PDI) y diles que hay una pinche patrulla parada ahí donde vendes droga y quiero ver quién va y me quita”, amenaza el PDI.

- “Jefe, yo te digo, yo no quiero ser cochino tampoco, al chile no quiero hacer cochinadas como las que quieres hacer tú”, contesta el narcomenudista, quien agrega: "la situación es porque ustedes ya no están ahí jefe (en Iztacalco) y nosotros tenemos que entrarle (con dinero) para que la gente (los policías) no nos moleste y no haya ningún problema, hace unos días cayeron y ¿por qué no nos hicieron paro ustedes? Si se les estaba dando (dinero)”.

El meollo de la discusión es que el dealer no quiere darle más supuestos sobornos al agente Villamil porque a éste y a su grupo ya no les corresponde Iztacalco, por lo cual pretende sobornar a otros, a lo que el servidor público le señala que él está en la Dirección y que su jerarquía supera a los de la zona.

Se refiere a la Dirección de Venustiano Carranza, cuyo director en ese entonces, el comandante Jorge Adolfo Rodríguez, también coordinaba a PDI en Iztacalco.

- “Ajá, ellos son del perímetro, yo vengo de parte de la Dirección, ya te lo había dicho y esos güeyes no pueden meterse contigo, por eso voy a ir yo allá y quiero que la gente del perímetro vaya a verme y me quite de donde yo me pare”, alega Villamil.

En una fotografía en poder de La Silla Rota, tomada afuera del punto de venta de droga de “El Balta”, en la colonia Gabriel Ramos Millán, aparece este agente, adscrito actualmente a Venustiano Carranza, junto con Aldo Abraham Ramírez Veloz, a quien también se le señala de pactar con los dealers.

Fuentes de la Procuraduría capitalina precisan que el narcomenudista que aparece en la grabación es “El Chato”, un subordinado de “El Alan”, quien aparentemente trabaja directamente con la banda de “El Balta”.

El agente Villamil ya había sido detenido junto con 12 policías de Investigación en mayo de 2012, luego de que fueran acusados de secuestrar y extorsionar a dos comerciantes de la alcaldía Venustiano Carranza, consta en el expediente FSP/T3/1058/12-05.

No obstante, nunca fue sentenciado, obtuvo su libertad y posteriormente fue reinstalado en su puesto como agente de Investigación.

La PGJ fue consultada al respecto, a través del área de comunicación social, y respondieron que no estaban al tanto del audio, pero que consultarían sobre si existe una indagatoria por ello.

Transcripción textual del audio

Villamil-“Ya voy para allá; llámale al sector (de PDI) y diles que hay una pinche patrulla parada ahí donde vendes droga y quiero ver quién va y me quita”.

El Chato-“Jefe, yo te digo, yo no quiero ser cochino tampoco, al chile no quiero hacer cochinadas como las que quieres hacer tú”.

Villamil-“Yo no soy cochino, a mi mi director me está chingando la madre (inaudible).

El Chato-“Aquí la situación es porque ustedes ya no están ahí jefe, y nosotros tenemos que entrarle (con dinero) para que la gente (los policías) no nos moleste y no haya ningún problema, hace unos días cayeron y ¿por qué no nos hicieron paro ustedes? Si se les estaba dando (dinero) a ustedes.

Villamil-“Les cayeron los de Jardín, ¿no? (los de Antinarcomenudeo).

El Chato-“Los de Iztacalco, jefe”.

Villamil-“No, los de Jardín, te cayó Jardín”.

El Chato-“Nos cayó Jardín e Iztacalco, jefe, o sea y ahí bailamos una feria (dimos dinero), entonces ¿de qué sirve que se les dé a ustedes? Si cuando uno los requiere no salen, jefe. No salieron a parar el pedo ahí. Por eso mejor queremos darle verdaderamente a la gente que esté trabajando.

Villamil-“Por eso, yo no hago porquerías. No me des…”

El Chato-“No es que no te quiera dar…

Villamil-“Tú dices que yo no estoy ahí, que porque no patrullo ya la zona, ok no me des…

El Chato-“Yo la neta nomás me quiero alinear con la gente que esté ahí en el perímetro…

Villamil-“Ajá, ellos son del perímetro, yo vengo de parte de la Dirección, ya te lo había dicho y esos güeyes no pueden meterse contigo, por eso voy a ir yo allá y quiero que la gente del perímetro vaya a verme y me quite de donde yo me pare.

El Chato-“Como te lo vuelvo a repetir, yo no quiero hacer cochinadas como las que nos quieres hacer tú.

Villamil-“¿Cuáles cochinadas?

El Chato-“Yo a lo derecho siempre se les ha dado lo que ustedes piden, siempre se les da, nunca se les ha regateado ni mucho menos.

Villamil-“Dile al Alan (un líder narco) que guarde su gente porque voy a ir para allá. Cochino es que llegue a la mala y me lleve a medio mundo sin avisar.

El Chato-“Eso es lo que quieres hacer, jefe, la neta es lo que quieres hacer.

Villamil-“Te estoy diciendo, guarda a tu gente porque voy para allá.

El Chato-“Por eso, pero no hay necesidad que la guarde, yo nada más te estoy pidiendo tiempo.

Villamil-“Lo que hay que hacer es hablarle a la gente con la que estás, a la gente que le quieren dar (dinero) y si ese güey dice 'no mames, muévete de aquí porque esos (narcos) están alineados, pero yo quiero que esa gente vaya y me diga, ¿si me explico?

El Chato-“Eso es lo que pretendes hacer…

Villamil-“Si no me han hablado ni nada necesito meterle presión, voy a ir a pararme al sector primero para que vean la patrulla y luego me voy al punto.

El Chato-“Ah, eso está bien, para que te vean ahí…

Villamil-“Ajá, para que vean que yo voy a estar ahí.

El Chato-“Acuérdese que aquí también tenemos, jefe…

Villamil-“Por eso, yo voy a ir por ahí, yo estoy hablándote…

El Chato-“Por eso, no hay falla, usted haga lo que tenga que hacer, yo en lo que…

Villamil-“Ajá, en lo que te contestan la llamada. Osea, yo ya voy para allá, voy para Iztacalco, voy a entrar al lugar, voy a salir y me voy a ir a parar.