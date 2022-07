Audiencia L12: defensa de imputados va contra Serranía; Fiscalía mantiene su teoría

La defensa de Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro, prevé que sea vinculado a proceso este martes por la acusación que le hizo la fiscalía capitalina por el desplome de la Línea 12, pero afirmó que en el juicio demostrará la responsabilidad en la tragedia de Florencia Serranía, ex directora del Metro, y del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Por separado, la fiscal Ernestina Godoy aprovechó un acto en la alcaldía Iztacalco para señalar que "no quedarán impunes los servidores públicos que tuvieron que ver" con el colapso del tramo elevado ocurrido el 3 de mayo de 2021, en referencia a ocho ex funcionarios de la administración de Marcelo Ebrard y dos coacusados.

"El día de mañana, a las 08:00 horas se iniciará una audiencia que habrá de concluir arriba de la media noche y en la cual se vinculará a proceso a las personas que han sido imputadas que son ocho", comentó el penalista Gabriel Regino en un video que difundió hoy.

El abogado de Horcasitas y otros acusados, indicó: "Vamos a demostrar científicamente que con motivo de los sismos de 2017 hubo una gran afectación a esa parte de la obra, que las autoridades sabían y no hicieron nada para evitar la tragedia. No a la corrupción, no al encubrimiento de Florencia Serranía".

Precisó que la vinculación a proceso no significa la conclusión del caso, y tampoco una sentencia a los imputados.

"La vinculación a proceso será una afrenta, una burla, a las víctimas, porque se va a iniciar un proceso que podrá durar de cuatro a cinco años por la gran cantidad de pruebas que tendrán que irse recabando", añadió.

"Se inicia por fin la oportunidad de que la defensa pueda aportar pruebas para demostrar la falsedad con la que se está conduciendo la fiscalía de la Ciudad de México al intentar eliminar como línea de investigación la falta de inspección y la falta de mantenimiento en esa construcción".

¿Qué va a suceder mañana en la continuación de la audiencia sobre la #Linea12? Aquí se lo adelanto. #FaltaDeMantenimiento

Sostuvo que es inaceptable que la FGJ impute a 10 personas y haya exculpado a Grupo Carso por el desplome que mató a 26 personas y dejó lesionadas a 98.

En la audiencia pública "La fiscal en tu alcaldía de atiende", sin la presencia de medios, Godoy insistió en que su teoría del caso es la correcta, por lo que no fueron fallas de mantenimiento (a cargo de Florencia Serranía), sino de diseño y construcción las que ocasionaron la tragedia.

"Han sido imputados algunos servidores públicos, de acuerdo a nuestros dictámenes, muy fuertes que tenemos; es un problema que tuvo que ver con el diseño y construcción, y en ese sentido, no quedarán impunes, los servidores públicos que tuvieron que ver", señaló.

Elogió que se haya aplicado la figura de justicia restaurativa con las empresas relacionadas (Carso, entre ellas) para reparar el tramo colapsado e indemnizar a las víctimas.





