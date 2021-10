Atleta paralímpico "botea" en Toluca para cumplir sueño del mundial de Karate

TOLUCA.-José Daniel García entrena todos los días cuatro horas para lograr la excelencia en el tatami, su determinación lo han llevado a ser cinco veces campeón nacional y por ello, ha sido convocado a diversas torneos internacionales, sin embargo, los recursos económicos nunca han sido suficientes.

Es uno de los atletas paralímpicos más de dedicados del Estado de México, pese a padece una leve parálisis cerebral, no deja de luchar por sus sueños.

Con todas sus medallas colgadas en el cuello, José Daniel recorre Los Portales de Toluca en búsqueda de donativos que le permitan juntar 30 mil pesos para asistir al Mundial de Karate Senior en Dubai, la fecha límite para que deposite los 52 mil pesos que le dan el vuelo y el hospedaje, es el 31 de octubre.

"Yo entré al karate hace 12 años, tenía 15 años, y mi historia internacional empezó desde el 2018. Es indescriptible, no podría decirte cuánto amo al karate, por eso ahorita estoy juntando los recursos para ir al Mundial de Dubai, es el sueño más grande de mi vida: representar a Mexico y traer una medalla mas es lo que me mueve".

La Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, al saber que había sido para participar en la justa de Dubai, decidió apoyarlo con 10 mil pesos, lo que fue insuficiente.

Por ello, todos los días va a Los Portales, que reciben hasta a 10 mil personas en un fin de semana, con un bote en el que hasta un peso cabe bien. Su apuesta, además, es que llegue un patrocinador, como cuando fue a Panamá.

"Hace un par de años me gané la medalla milagro, no tenía dinero para ir y esa vez también decidí salir a botear, me faltaba aún para llegar a la meta y casi me daba por vencido, pero un día antes me llegó un patrocinador. En la competencia gane bronce y es mi medalla favorita, es mi medalla ´milagro´ y estoy seguro que si logro juntar para Dubai, podré tener dos medallas así".

Para las personas que quieren apoyar a Danny pero no quieren o no pueden asistir a Los Portales a darle su cooperación, el atleta puso a disposición la cuenta 4152 3135 9496 1141 de Bancomer a nombre de Jose Daniel García López para recibir donativos.





