¡Atención! Reactivan multas de tránsito en Toluca; recaudan 100 mil pesos en 24 hrs

En tan solo 24 horas, el ayuntamiento de Toluca logró recaudar 100 mil pesos a raíz de la reactivación de las multas de tránsito a partir de esta semana, además de que infractores deben ya en total 240 mil pesos que deberán ser cubiertos a la brevedad.

Tan sólo durante el martes se aplicaron 279 infracciones y la mayoría de quienes cometieron una falta al reglamento de tránsito hicieron uso del beneficio de pagar en el mismo día por lo que desembolsaron 176 pesos.

En el Valle de Toluca se tienen destinadas 35 elementos de Tránsito equipadas con un hand held cada una para poder infraccionar a los automovilistas por cada turno, aunque se prevé ampliar la capacidad ya que diariamente circulan hasta 500 mil autos en la capital mexiquense.

Actualmente se tienen identificadas como focos rojos en materia de seguridad vial la zona de la Terminal de Autobuses de Toluca, la de hospitales al norte de la capital, la zona centro y los inmediaciones de centros escolares de educación básica en especial a la hora de entrada y salida de los estudiantes.

Las infracciones más comunes son estacionarse en lugares prohibidos, pasarse los altos, obstruir el cruce peatonal o ciclovías, estacionarse en doble fila y utilizar el teléfono celular mientras se conduce.

Si una persona recibe una multa, tiene la opción de recibir el 70% de descuento si se paga el mismo día y 50% al segundo día y después del día 16 no habrá beneficios para el infractor.

Al respecto, el comandante Ademir Zamora Hinojosa, director de Sustentabilidad Vial municipal, reconoció que la actitud de los automovilistas ha sido agresiva pues buscan eludir las multas asegurando que desconocían que ya se estaban aplicando.

En tanto que las oficiales señalaron que son víctimas de agresiones verbales e incluso hay quienes han intentado agredirlas físicamente.

"No es que antes no se multará, ahora ya tenemos de nuevo los hand held y es más fácil pero piensan que antes podían hacer lo que quisieran y no, siempre ha habido reglamento de Tránsito, hay muchos, en especial los hombres que se nos ponen al brinco y quieren ponerse al tú por tú, las mujeres te gritan, ellos hasta el carro nos avientan para evitar la multa".

Para pagar las infracciones hay que acudir a la Dirección de Tránsito ubicada en la calle Primero de Mayo casi esquina con Sor Juana en un horario de 09:00 de la mañana hasta las 20:00 horas.





(SAB)