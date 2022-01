Ataques contra comunidad LGBTTTIQ+ arrecian en el Valle de México

"Si hay personas que te miran feo, porque uno habla como es, no lo esconde. Y si me a tocado que luego en la combi te tratan raro por ser homosexual", reconoce Ernesto (Foto: Manuel López)

Ecatepec.- Ernesto, como prefiere llamarse, es un estudiante de comunicación y periodismo avecindado en municipio de Ecatepec.

Antes de la pandemia recorría diariamente más de 10 kilómetros en transporte público para llegar a su plantel ubicado en la zona norte del municipio de Nezahualcóyotl.

"Si hay personas que te miran feo, porque uno habla como es, no lo esconde. Y si me ha tocado que luego en la combi te tratan raro por ser homosexual", reconoce.

Desde los 15 años tomó la decisión de contar a su familia sobre sus preferencias sexuales, que no eran las del promedio entre su comunidad.

"Todos son papá y mamá, mis primos pues tienen a sus novias, pero a mí pues me gustaban los niños y creo que eso no es malo, cada quien tiene sus derechos y tienen que respetarse aunque no pasa muy seguido que digamos", dice.

Dice que recorrer dos de los municipios más inseguros de la región del Valle de México en ocasiones le causa temor, aunque ya se acostumbró a salir solo a la calle.

"Si te da miedo, sobre todo cuando voy solito de regreso a la casa de algún lugar, ahorita no tanto por lo del covid-19, pero si he conocido gente que lo agreden o se desaparece de la misma comunidad", comenta.

Asesinan al año a 66 miembros de LGBTTTIQ+

Los homicidios en contra de los miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ en nuestro país registraron un ligero aumento a nivel nacional en 2021.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas de diversidad sexual, el año pasado se registraron 66 casos, solo uno menos que los ocurridos en 2020.

La cifra contrasta con los 71 casos registrados en 2019 por el mismo órgano ciudadano previo al inicio de la pandemia por covid-19 en nuestro país.

Según los conteos, el mes de abril fue el más peligroso al registrar casi 18 muertes en total.

A este mes le siguieron julio y septiembre con 10 y 8 casos respectivamente. En tanto los meses de octubre, noviembre y diciembre presentaron el menor registro al solo contabilizar dos agresiones.

Al respecto el alcalde de Nezahualcóyotl, primer alcalde del Edomex declarado abiertamente gay, consideró que en muchas ocasiones los integrantes de la comunidad de la diversidad sexual son víctimas de abusos de sus derechos humanos.

"A raíz de la discriminación y rechazo que se tiene a la comunidad LGBTTTIQ+ hay una gran cantidad de personas qué son vulneradas de manera anímica ya hay consecuencias porque mucha gente está perdiendo la vida", señaló.

"También la gente se sigo esperando porque no encuentra una salida, una contención o un apoyo".

Edoméx con 5 muertes en 2021

Durante el año pasado el observatorio ciudadano registró solo 5 muertes de personas integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+. Dos en enero y dos más en agosto y solo uno en julio pasados.

En tanto en 2020 solo ocurrieron dos decesos en febrero y octubre, mientras que en mayo de 2019 solo contabilizaron un caso.

aemz