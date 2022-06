Ataque a familia en Toluca deja un hombre muerto y una menor lesionada

Una familia fue atacada a balazos en calles del fraccionamiento Villas Santín, al norte de Toluca, por lo que un hombre murió y una menor resultó lesionada.

Los reportes indican que el hoy occiso, identificado Yocsa Adrián estaba dentro de un Toledo de la marca SEAT, estacionado sobre la calle Ponciano Díaz cuando dos sujetos que circulaban en motocicleta abrieron fuego en su contra para después darse a la fuga.

En el lugar quedaron seis casquillos percutidos y el cuerpo de Yocsa de 30 años de edad, los agresores también le dispararon dos veces a una pequeña de ocho años y la lesionaron en la pierna.

Los vecinos señalaron que los agresores no mediaron palabra, simplemente comenzaron a disparar alrededor de las 14:20 horas, por lo que llamaron a los servicios de emergencia.

POSIBLE AJUSTE DE CUENTAS

Quienes presenciaron los hechos, además de la mamá de la menor que resultó lesionada, comentaron que el occiso vendía drogas como cristal, cocaína y marihuana en la zona.

"Igual por eso se lo echaron".

Denunciaron que tanto en Villas Santín como en Sauces ha aumentado el narcomenudeo.

"Antes éramos más familias pero muchos chavos han llegado, vienen de CDMX y otros lados, hay mucho malandro también, ya no vivimos tranquilos, a cada rato asaltos a punta de pistola, muchas drogas por aquí también y la policía simplemente no viene o andan por aquí pero no es suficiente".

CALLE MALDITA

Como una calle maldita calificaron a la de Ponciano Díaz, donde también se encuentra el domicilio en el que el Multifeminicida de Santín, detenido hace dos años, asesinó y enterró a tres de sus víctimas.

HOMICIDIOS EN TOLUCA

De enero a abril de este año se reportaron 25 homicidios en el municipio de Toluca, en especial en la zona norte y en la delegación de Tlacotepec.





