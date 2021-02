Asilo de CDMX escondió brote de covid-19, alertan

La Fundación para Ancianos Concepción Béistegui de la Ciudad de México escondió los contagios de covid-19: se registraron dos fallecimientos y 19 adultos mayores internados con estado de salud grave, de acuerdo con El Sol de México.

Una enfermera del lugar reveló que tiene covid-19 y que el 17 de mayo tuvo que realizarse la prueba por el coronavirus en un laboratorio privado.

Explicó que antes de que sintiera los primeros síntomas sus compañeras ya no asistían a trabajar desde antes del 9 de mayo, no obstante solo les informaban de qué enfermaron y menos sobre si iniciaron un protocolo de aislamiento.

“Yo me puse mal, tenía síntomas pero no sabía si era de covid pero había perdido mi gusto y mi olfato y cuando busco por internet pues eran los síntomas y por eso fui a realizarme la prueba (misma que tuvo un costo de mil 300 pesos). Ya había muchas personas con covid-19, pero no sabíamos quienes porque todo se manejó en privado, solo el director y los encargados sabían”, explicó.

María denunció que a pesar de que se sentía muy mal de salud, fue obligada para realizarse otra prueba, por lo que tuvo que salir, contrariando la cuarentena recomendada por la Secretaría de Salud.

“Me siento muy cansada, siento mucha fiebre y estoy fastidiada, ya tenía licencia para estar en la casa pero nos mandaron un mensaje al grupo del trabajo para que nos hicieran otra prueba porque ya tengo 14 días con los síntomas, llegó un grupo de trabajo a realizarse la prueba, pero no alcanzaron por lo que mañana debo regresar a las 12”, aseguró.

Si bien ninguna de sus compañeras han perdido la vida, dijo que al menos dos adultos mayores murieron.

SIGUE AQUÍ LA COBERTURA SOBRE EL CORONAVIRUS EN MÉXICO

Aseveró que al regresar a su trabajo, luego de dos semanas, se dio cuenta de que había cambios en el lugar, como un área covid.

Gustavo tiene a su abuelo internado en la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Fue ingresado el sábado 23 de mayo luego de que los encargados del asilo le avisaran que tenía síntomas de covid-19.

“Los encargados nos dijeron que ya habían hecho dos pruebas de Covid-19 a los residentes, la primera contrataron a un laboratorio patito y que aquí habían salido 60 casos positivos y volvieron a contratar a otro laboratorio y ahí salieron 19 personas positivas y ahí salió mi abuelito, no sabemos en qué fecha se hicieron esas pruebas pero finalmente hasta el viernes 22 de mayo se nos informó que ya habían presentado síntomas”, contó Gustavo.

La familia cuestiona sobre si en verdad les hicieron el examen y, de ser así, se preguntan por qué no les avisaron antes. “Es un trato un poco deshumanizado y negligente”.

“Se habló con el doctor encargado del asilo y dijo que sí 'que la verdad se le había salido de las manos lo del covid', o sea que de repente empezó a brotar en todos”.

Este lunes, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que se está realizando el traslado a hospitales de personas confirmadas con covid-19, para que se les pueda atender de mejor manera en hospitales de la ciudad y del IMSS.

Sin dar a conocer el número de contagios en este asilo, la mandataria indicó que desde el jueves se realizaron las pruebas y que resultó un brote menor al estimado.

cmo