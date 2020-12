Así vivió la CDMX el primer día de cierres por semáforo rojo

Luego de que este viernes se anunciara el regreso al semáforo rojo en la Zona Metropolitana, y por lo tanto, el cierre de actividades no esenciales a partir de hoy sábado, la Ciudad de México vivió el primer día de cierres, que estará vigente hasta el 10 de enero.

Sin embargo, en distintos puntos de la capital, los ciudadanos no cayeron en cuenta de las nuevas restricciones, o, hicieron caso omiso.

CENTRO, SIN SANA DISTANCIA

Algunos de los puntos donde se hicieron notorias las aglomeraciones, fue la zona centro de la Ciudad de México.

Dunia Ludlow, encargada del Centro Histórico publicó un video en sus redes sociales solicitando a los capitalinos y turistas no visitar el corazón de la ciudad y a los comerciantes les pidió no abrir sus negocios para evitar multas.

Sin embargo, algunos capitalinos respondieron al tuit con postales de Tepito y otras zonas del Centro donde se podían observar que no había sana distancia.

Y Tepito ???? Así se ve hoy 19 de diciembre 16horas. pic.twitter.com/jI93M54sq9 — Fischer, Pati (@fischerpati) December 19, 2020

AICM, TAMBIÉN

Otro punto donde las redes sociales mostraron aglomeraciones del día, fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El embajador en retiro, Rubén Beltrán publicó en su cuenta de Twitter la zona de llegadas internacionales de la Terminal 2.

"¿Qué parte de rojo no se entiende?", reclamó.

##DiarioDeLaPandemia Así en este momento la interpretación de la #SanaDistancia en la zona de llegadas internacionales de la #Terminal2 del ?@AICM_mx?, Bravo! Esperaré a mi hijo afuera. Hay cosas en la vida que no tienen remedio. QUÉ PARTE DE ROJO NO SE ENTIENDE? pic.twitter.com/izVKR7LDPH — Rubén Beltrán G. (@RubenBeltranG) December 20, 2020

PIDEN QUE ABRAN TIENDAS DE CENTROS COMERCIALES

"¿No están abiertas las tiendas de ropa?". Es la pregunta que hacen los visitantes de Parque Tezontle al personal de vigilancia que custodia la entrada de este centro comercial y Plaza Oriente. No, no se han enterado que ayer la Ciudad de México regresó al semáforo rojo y que los servicios esenciales son los únicos que permanecerán abiertos de aquí hasta el 10 de enero. Para ellos no todo está perdido, por eso ingresan a la tienda Sanborns a comprar ropa en la pequeña área designada para tal fin.

La Silla Rota da así seguimiento a la visita que realizó ayer en este centro comercial. El 90% de los negocios se encuentran cerrados, excepto aquellos sí permitidos a funcionar durante la pandemia en caso de semáforo rojo: telefonía, ópticas, restaurantes con servicio para llevar y autoservicios.

Llama la atención que una tienda de servicios no esenciales, "Todo Moda", si está abierta y paradójicamente tiene clientela. El hecho puede ser interpretado como una manera de sobrevivir ante la crisis económica actual, pues bien como un acto de responsabilidad en términos de salud. "Por qué esta tienda sí está abierta cuando no son servicios esenciales?", se pregunta a la encargada. "Tenemos permiso para abrir", responde, "estaremos abiertos hasta las 5 de la tarde. La misma pregunta se plantea al personal de seguridad de este centro comercial.

-Si la alcaldía les da permiso para abrir en estos días, el centro comercial no puede hacer nada, dice.

-¿Aunque se encuentre la ciudad de semáforo rojo?, se le insiste.

-Si, no podemos hacer nada.

Un empleada de una conocida cafetería accede a platicar brevemente. Explica que en el primer día del regreso al semáforo rojo han llegado un promedio de 20 clientes, la mitad de lo que ayer llegó en el mismo lapso de tiempo cuando la Ciudad de México estaba todavía en semáforo naranja y este centro comercial se encontraba casi lleno. Confían en sobrevivir así, a la mitad de sus ventas, hasta el 10 de enero cuando el gobierno capitalino anuncio de manera oficial y el número de contagios por covid logró ser controlado, o bien, el número de enfermos y hospitalizaciones sigue al alza.

