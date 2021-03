Así va la vacunación contra covid en Miguel Hidalgo; se alistan en Azcapo

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dio a conocer que este 10 de marzo iniciará la vacunación contra la covid-19 para adultos de la tercera edad en la alcaldía Azcapotzalco.

Se espera que se apliquen 12 mil 800 dosis por día en promedio, y va a empezar este miércoles 10 de marzo para las personas cuyo apellido paterno empiecen con A y B para finalizar el martes 16.

Las sedes serán la Arena de la Ciudad de México y la UAM Azcapotzalco, con una capacidad de 6 mil 400 vacunas diarias por sede, por lo que se recordó que no se debe llegar horas antes debido a que las vacunas están garantizadas.

Por otra parte, la jefa de Gobierno, informó que hasta el momento se han vacunado 11 mil 664 adultos mayores en la Miguel Hidalgo, que representan 15% de la población en la alcaldía.

"Continúa el Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad, en coordinación con el Gobierno. Hoy es turno para los adultos de 60 años y más en la alcaldía Miguel Hidalgo cuyo apellido paterno empiece con: C, D y E. No olviden ir desayunados y con ropa cómoda. No es necesario hacer fila". citó la jefa de Gobierno en Twitter.

Cabe mencionar que este es el segundo día de vacunación contra la covid-19 en la alcaldía Miguel Hidalgo y hoy se llevó a cabo el simulacro para empezar en Azcapotzalco.

"Hasta el domingo se va a vacunar en la Miguel Hidalgo y mañana (10 de marzo) se va a empezar en Azcapotzalco", aseguró Sheinbaum en videoconferencia.

Continúa el Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad, en coordinación con el @GobiernoMX.



Hoy es turno para los adultos de 60 años y más en @AlcaldiaMHmx, cuyo apellido paterno empiece con:



C, D y E.



No olviden ir desayunados y con ropa cómoda. #NoEsNecesarioHacerFila. pic.twitter.com/w8xMoY0Rpa — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 9, 2021

Antes de las 09:00 horas, Sheinbaum compartió las imágenes de las primera personas en recibir la primeras dosis de la vacuna Pfizer BioNTech en el día.

También, compartió que la segunda dosis se debe aplicar en máximo 45 días después y que las medidas de vacunación para segundas dosis va a ser la mismas.

"Evangelina Cruz en el Campo Militar Marte, y Nabor Cordero de 91 años en la Benemérita Escuela de Maestros, ya fueron vacunados", mencionó la mandataria.

Evangelina Cruz en el Campo Militar Marte, y Nabor Cordero de 91 años en la Benemérita Escuela de Maestros, ya fueron vacunados.



Hoy tocan adultos de 60 años y más cuyo apellido paterno empiece con C, D y E en la @AlcaldiaMHmx.



Ubica las macrounidades en https://t.co/pckU3UIErn pic.twitter.com/qyvuPvF6Sh — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 9, 2021

Además, recordó que hay que registrarse e la página https://vacunacion.cdmx.gob.mx donde también se pueden ubicar las macrounidades o en el número del LOCATEL 55 56 58 1111.

finalmente, con el objetivo de agilizar la vacunación, se pidió que las personas mayores llevaran su CURP, una identificación oficial o acta de nacimiento y un documento para acreditar el domicilio.

(Ameyaltzin Salazar)