Así va el saldo de contagios en escuelas tras regreso a clases presenciales en Edomex

Las autoridades señalan que aunque los contagios han ido creciendo, no es una situación que les preocupe (Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)

Al menos una veintena de escuelas en cuarentena y tres profesores hospitalizados por la covid-19, es el saldo que se tiene a dos semanas del regreso a clases presenciales en el Estado de México, reconoció Gerardo Monroy, secretario de Educación en la entidad.

En entrevista, el funcionario señaló que si bien los contagios han ido creciendo, no es algo que preocupe dado que no es exponencial, sin embargo no precisó la cifra de casos positivos.

"Traemos alrededor de 20 (escuelas) entre particulares y públicas en todo el Estado de México, de las 22 mil que tenemos (que se han ido a cuarentena). Los tres casos que tenemos de hospitalización son docentes que traían algún problema de comorbilidad, alumnos, afortunadamente, no tenemos hasta el momento".

Cuestionado sobre el estado de salud de los alumnos y alumnas que se han infectado con el SARS-CoV-2, aseguró que ninguno ha presentado síntomas graves.

"Sí hay alumnos contagiados pero ninguno grave. Derivado de la coordinación que hay con las estructuras educativas y las de salud se ha dado un seguimiento permanente a casa caso contagiado pero, afortunadamente, están en sus domicilios y esperando. Que se cumpla el periodo que marca el protocolo".

El primer cierre de escuela por contagios covid se dio el 3 de septiembre, se trató del turno vespertino de la secundaria 7 Estado de México, ubicada en Toluca, luego de que los padres de familia fueran notificados sobre un posible caso entre el personal administrativo.

AVANZA REGRESO A CLASES

Hasta este lunes, añadió Monroy, hay un total de 2 millones 300 estudiantes que están de modo presencial tomando clases, y el resto están a distancia, por lo que el sistema híbrido se ha fortalecido, dijo, con la voluntad del magisterio y los padres de familia.

Asimismo, aludió que, de las 22 mil escuelas que hay en el territorio mexiquense, ya lograron abrir sus puertas 18 mil 500 y se espera que en próximos días puedan reabrir en su totalidad.

