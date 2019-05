Así te roban en las taquillas del Metro si no te fijas

FRIDA MENDOZA 29/05/2019 02:14 p.m.

Ya antes se había documentado el robo en el Metro. Es hormiga, aprovechan que pagas con un billete mayor y te llenan de cambio. Si traes prisa, si no lo cuentas, mala idea.

Hoy, Jose "N", llegó a la estación de Etiopía y pagó con un billete de 200 para que le agregaran 20 pesos. Espero un momento y recibió una gran cantidad de monedas. Se hizo un lado y contó, faltaban cuatro pesos.

Cuatro pesos pueden parecer nada. Al reclamar, la taquillera dijo: se los estoy devolviendo. Y luego azuzó: me está atacando, me está insultando, cuando los único que se hacía era pedir la devolución del dinero, que ella implícitamente acepto no había dado. Así te roban en el Metro, ten cuidado.

LA HISTORIA

Brenda fue asaltada por una taquillera en el Metro El pasado sábado era como cualquier otro, Brenda se disponía a viajar en la Línea 12 del Metro, sin embargo antes de entrar ya había sido víctima de la delincuencia.

Le di 100 pesos a la taquillera para que me pusiera 50 de saldo y no me devolvió mi cambio. Cínicamente me dijo que ya me lo había dado y que no me fije", cuenta.

Brenda no quería que la situación se quedara así por lo que esperó a un supervisor para denunciar pero nunca llegó. Pasaron 30 minutos y no hubo nadie con quien levantar la denuncia por lo que tuvo que irse.

Al día siguiente, Brenda buscó nuevamente al Jefe de Estación de Tezonco donde había ocurrido el incidente y lo encontró.

En ese momento comenzó a ser revictimizada por el Jefe de Estación quien le recriminó no haber esperado.

Me dijo que la taquillera debía hacer el corte y si no aparecía mi dinero, yo debía pagar lo que se perdió durante el tiempo que paró la operación de venta, no me quiso enseñar las cámaras y me dijo que como 'me puse pesada' me habrían remitido por disturbios y por querer robarle al Metro", lamenta.

La joven cuenta que con esta experiencia desafortunada le quedó una enseñanza: "te roban y puedes terminar siendo culpada por ser tú la ladrona".

En los primeros dos meses de 2019, se han levantado 718 carpetas de investigación por robo a pasajero del Metro con y sin violencia.

