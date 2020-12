Así será Aztlán, el nuevo parque de diversiones de Chapultepec + fotos

El nuevo parque de diversiones Aztlán tendrá como temática ser un homenaje de la Ciudad de México y para esto se valdrá de atracciones mecánicas y virtuales.

Marina Robles García, secretaria del Medio Ambiente, explicó en conferencia de prensa que el parque inauguraría una primera etapa a mediados del 2021 y que la última etapa del parque sería estrenada a inicios del 2023.

El 12 de noviembre 2019, el Gobierno de la Ciudad convocó a las empresas dedicadas al ramo de administración y operación de parques de diversiones, a participar en la presentación de proyectos para desarrollar un Parque de Diversiones en la segunda sección del Bosque de Chapultepec.

Para este megaproyecto se estima que se lleve a cabo en tres etapas y se espera una inversión de 3 mil 600 millones de pesos por parte de la empresa Mota-Engil México, S.A.P.I. De C.V.

Las empresas que participaron en el concurso fueron:

· Sofmar Fun, S.A. De C.V

· CABI Entretenimiento, S.A.P.I De C.V;

· Negrete Garza, S.C.;

· Six Flags México, S.A. De C.V.;

· Quantum Servicio, S.A. De C.V.

De acuerdo con la jefa de gobierno este Parque de Diversiones será de "fácil acceso" para que todas las familia puedan visitarlo y tendrá atracciones como:

- Atracciones mecánicas

- Atracciones interactivas

- Escenarios y exhibiciones

- Entretenimiento y cultura

- Alientos y bebidas

- Experiencias de compra

Además conmemorará a la ciudad de México mediante sus atracciones mecánicas y atracciones interactivas en realidad virtual.

"Mucha de la propuesta retoma la Ciudad una ejemplo es la rueda de la fortuna que es la Rueda de los Barrios donde cada canastilla representa los barrios y colonias más representativos de la Ciudad, comentó la titular de Sedema.

Sobre la Montaña Rusa de la Feria de Chapultepec, la jefa de Gobierno aseguró que en los últimos años ya no era funcional y que sólo se usará una parte de la estructura como parte conmemorativa, pero srá sólo ornamental.

Sheinbaum aseguró que este será uno de los mejores parques de diversiones del mundo que conmemora una de las mejores ciudades debido a su contenido cultural, interactivo, familiar y la protección de áreas verdes.

MOTA-ENGIL LA "FAVORITA" DEL GOBIERNO DE PEÑA

Al ser cuestionada sobre que la empresa Mota-Engil fue de las más favorecidas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Sheinbaum contestó que se analizó a la empresa y no encontraron "problemas".

"Lo primero es que aquí no hay corrupción, que quede claro, aquí no hay corrupción. Lo segundo es que se consultó con ambas empresas en conjunto con la Secretaría de Hacienda, el Gobierno de México, la UIF y no hay problemas con la Contraloría de la Ciudad de México, con (la Secretaría de la) Función Pública y por lo tanto el jurado decidió que era la mejor opción", señaló Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, señaló que en caso de que la empresa incumpla alguna norma establecida en el contrato, se llevará a cabo la sanción correspondiente.

"En el contrato va a quedar establecido, el permiso temporal al igual que todas las sanciones en caso de que se incumpla el mismo", aseveró Sheinbaum.

La administración de Enrique Peña Nieto otorgó contratos públicos por más de 19 mil millones de pesos a Mota-Engil, entre ellas concesiones carreteras, de acuerdo con la revista Proceso.

(Ameyaltzin Salazar)