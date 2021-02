Así se repartirá la CDMX el Frente

Para la elección de senadores en la Ciudad de México, la coalición Por México al Frente acordó que el PRD presentará candidato para la primera fórmula y el PAN lo hará en la segunda. Y para la elección de diputados federales de la capital de la República, el PRD lo hará en 13 distritos, el PAN en siete y Movimiento Ciudadano en cuatro.

Así lo establece el convenio de coalición que aprobó el INE antes de que finalizara el año, en el que se establece, distrito por distrito, a qué partido tocará hacer la postulación.

Por lo que respecta al PRD, su presidente en la CDMX, Raúl Flores, indicó que sin tener todavía la lista final de los precandidatos, para la selección de quien los representará en el Senado se registraron por lo menos el actual delegado en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, y el diputado Mauricio Toledo, todos parte del equipo que gira alrededor del ex secretario de Movilidad, Héctor Serrano. Flores no recordó quienes más se habían registrado y dijo que la lista deberá estar depurada a más tardar el jueves.

Jesús Ortega, una de las cabezas de Nueva Izquierda, dijo que el PRD hará la selección del candidato a través del Consejo Electivo el cual se basará lo mismo en encuestas que en cómo se han desarrollado las precampañas.

Flores explicó que también tomarán en cuenta la necesidad de cumplir con la cuota de género, de modo que haya 50 por ciento hombres y el mismo porcentaje de mujeres. Otro elemento a considerar, dijo, es la posibilidad de postular a candidatos externos y no se puede descartar considerar algún componente político.

Y aunque no se haya registrado algún posible aspirante, Flores explicó que es posible hacer sustituciones.

Por su parte, el senador Luis Sánchez, de la corriente ADN, señaló que su grupo no presentó registro de precandidatos al Seando, y que todavía no hay consenso sobre quién debe ser el candidato a la primera fórmula en la Ciudad de México. “Falta sostener una serie de acuerdos todavía”. El senador prefirió no opinar sobre si apoyaría a uno de los tres prospectos citados líneas arriba.

El Consejo Electivo se realizará el 14 de febrero y de ahí habrán de salir los nombres.

Por lo que respecta al PAN, elegirá a sus candidatos por el método de designación; se informó a La Silla Rota que el próximo lunes se publicarán las convocatorias para el registro de precandidatos a los diferentes puestos de elección. Se hará a través de la página www.pancdmx.org.mx.

No fue posible establecer comunicación con la dirigencia del partido en la ciudad para obtener más información.

Para la elección de diputados federales en la Ciudad de México, la distribución de los candidatos quedó como sigue en los 24 distritos en los que competirán como coalición:}