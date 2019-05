Así reclutaba el NXIVM en la Ciudad de México

LUCÍA VEGA 29/05/2019 01:17 p.m.

"¿Hay algo que que siempre hayan querido lograr en su vida y no hayan podido? Piensen unos minutos en eso antes de contestar", suelta Ana María Consuegra, una mujer de origen colombiano alta, morena clara, con músculos definidos y una sonrisa constante, casi a la fuerza.

Una decena de personas la escuchan en una aula de no más de 20 metros cuadrados. Está dentro de una casa en Cordillera de Los Andes 20, Lomas de Chapultepec III Sección. El inmueble, amplio, cuenta con estacionamiento, varias salas, decorado de revista.

Mujeres de 20 años, hombres que rondan los 30. Una pareja.

LEE TAMBIÉN: La verdad sobre Ana Cristina Fox y la secta sexual NXIVM

Ana María es la encargada ese día de febrero de 2018 de dar el curso de inducción a un nuevo grupo que está interesado en ingresar a los cursos de NXIVM en la Ciudad de México, aunque aquí se llamaban Executive Success Program (ESP México), y eran liderados por Emiliano Salinas, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. El mismo Emiliano aceptaba tener una liga con Keith Raniere, fundador de la secta NXIVM y hoy procesado por tráfico sexual y asociación delictuosa, tras revelarse la organización de explotación sexual que realmente era el grupo. Hoy Emiliano Salinas es señalado por el gobierno de Estados Unidos como cómplice de Raniere.

A sus cursos en la Ciudad de México se llegaba por recomendación de amigos y conocidos, o por reclutamiento entre grupos de relaciones públicas como fue mi caso. Se señala que buscan personas de clase "media-alta y alta". Cuando pregunté sobre lo bueno y malo del curso a la persona que me recomendó -y quien me conseguiría un descuento- dijo que lo que le molestaba era que en cada cuarto donde se llevaba el curso intensivo había una foto de Keith. "Lo ven como un dios, eso sí es raro", me dijo. Pero me compartió un archivo con la información del curso:

Los clientes de ESP son, en su mayoría, personas emprendedoras que buscan superar limitaciones profesionales, vencer retos o mejorar sus relaciones interpersonales. En términos demográficos, son personas de clase media-alta y alta de entre los 35 y 45 años de edad, en una proporción por género que en la actualidad se compone en 40% por mujeres y un 60% hombres.

ESP México es una empresa privada que, desde el año 2002, opera en el país licencias internacionales para programas educativos, de entrenamiento o de coaching personalizado; todos ellos enfocados básicamente a la superación personal. Los socios accionistas de esta empresa mexicana son Carlos Emiliano Salinas y Alejandro Betancourt Ledesma". Se señalaba también que han generado con los cursos 50 millones de pesos.

**

Bueno, ¿ya lo pensaron nos minutos? Vayan contestándome", continúa Ana María. Y antes de permitir que los demás participan cuenta su historia. "Yo trabajaba en una firma muy importante en Colombia; vine a México a representarla y luego me di cuenta que no era feliz. ¿les ha pasado? Me iba muy bien, pero trabajaba todo el día y no me sentía completa. Estaba gorda y no me sentía bien. Luego tomé estos cursos. Abrí mi propia empresa, bajé de peso, hice ejercicio y me siento dueña de mi vida. Me cambió la vida para bien y por fin puedo tener lo que siempre quise".

Luego los asistentes comenzaron: "Yo quisiera tener una casa grande en la naturaleza, pero no he podido ahorrar". "Este curso te saca lo mejor de ti mismo para que logres tus metas", responde de inmediato Ana María.

Después de una lluvia de participaciones, continúa comentando cómo los seres humanos se autoboicotean sus metas, cómo no salen de sus zonas de confort y cómo desperdician la vida sin llegar a nada.

El primer curso es un intensivo de todo el día durante cinco días", continúa y detalla los costos. El primero de cuatro en total (para una primera fase) cuesta 60 mil pesos, pero "¿qué sueño puede ser tan barato como esta cantidad para alcanzarlo?", menciona.

"Deben comprometerse y estar todo el día en las sesiones. Son duras, muy duras, pero verán el cambio en ustedes mismos", señala con una expresión de ánimo y sin soltar la sonrisa.

Después de la sesión de no más de una hora, pasa con cada uno para pedir teléfono, correo electrónico y fecha en la que iniciarían los cursos. "Yo no tengo claro, tengo mucho trabajo en próximas semanas", le aclaro, pero presiona para que de una opción aunque sea cuatro meses después, y una fecha del primer depósito para apartar mi lugar. "Son restringidos, hay muchos interesados, te sugeriría decidirte ya", insiste.

Sin responder, dejo el inmueble y dos días después la mujer me envía un mensaje de WhatsApp para preguntarme por mi decisión. No contesto más.

LEA TAMBIEN Ludwika publica contundente mensaje en defensa de Emiliano Salinas y cierra sus redes a todo tipo de comentarios Ludwika Paleta salió en defensa de su esposo y pidió a la gente que no creyeran todo lo que leen

LEA TAMBIEN Nxivm, la secta de explotación sexual disfrazada de "autoayuda" que era financiada por ricos y famosos La filial de Nxivm en México era dirigida por, quien dimitió al cargo tras el escándalo de tráfico y abuso sexual

fmma