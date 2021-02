Así reclutaba el NXIVM en la Ciudad de México

Bueno, ¿ya lo pensaron nos minutos? Vayan contestándome", continúa Ana María. Y antes de permitir que los demás participan cuenta su historia. "Yo trabajaba en una firma muy importante en Colombia; vine a México a representarla y luego me di cuenta que no era feliz. ¿les ha pasado? Me iba muy bien, pero trabajaba todo el día y no me sentía completa. Estaba gorda y no me sentía bien. Luego tomé estos cursos. Abrí mi propia empresa, bajé de peso, hice ejercicio y me siento dueña de mi vida. Me cambió la vida para bien y por fin puedo tener lo que siempre quise".