Así recibe denuncias por fiestas la Procuraduría Social de CDMX

A pesar de que autoridades de salud y en el caso de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha repetido en distintas ocasiones que durante esta pandemia por el covid-19 el "objetivo es no contagiar y no contagiarse" recordando que dentro de las medidas de prevención es evitar lugares con gran cantidad de personas, mantener sana distancia y principalmente seguir la indicación del Gobierno Federal "quédate en casa", haciendo incapié que este periodo "no son vacaciones", las fiestas en la capital siguen.

En estas semanas, contrario a lo esperado con estas indicaciones, la Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc) ha registrado aproximadamente 100 quejas por la realización de fiestas en distintos puntos de la capital, convirtiéndose estas reuniones en un posible foco de contagio, ya que de acuerdo con las autoridades sanitarias algunos pacientes portadores del covid-19 son asintomáticos, es decir pueden portar el virus de la enfermedad sin mostrar ningún tipo de síntomas y si no se toman las medidas preventivas y de higiene adecuadas podría ser un factor de múltiple contagio.

Por lo que Prosoc ha publicado una serie de recomendaciones que son parte de las indicaciones que ha brindado la jefa capitalina y el subsecretario de Salud Hugo López Gatell en sus distintas conferencias informativas acerca del avance y las acciones a realizar por el coronavirus.

Para la convivencia vecinal durante esta contingencia Prosoc entre las recomendaciones destaca: evitar reuniones vecinales, fiestas, visitas a casa de otro vecino o actividades recreativas y deportivas en conjunto, procurar no recibir vistas, salvo en los casos que sea indispensable.

Si algún vecino realiza alguna fiesta durante este periodo Prosoc brinda sus teléfonos de contacto para realizar la denuncia al 55 5128-5220 a partir de las 9:00 horas para recibir asesoría, o al 55 5128-5231, también al 911 contactar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

