Así puedes participar en la consulta vecinal sobre el Conjunto Estadio Azteca

El Proyecto Conjunto Estadio Azteca será construido entre las zonas limítrofes de Tlalpan y Coyoacán repercutiendo en al menos 17 colonias de las dos alcaldías y debido al tamaño del proyecto que supera los 350 mil metros cuadrados, es que se debe someter a consulta vecinal.

Sin embargo la Consulta Vecinal no es un voto de sí o no al proyecto, pues la decisión final la tendrán las autoridades correspondientes, de acuerdo con la Ley de Protección Ambiental a la Tierra.

Por lo que esta fase para la aprobación del proyecto debe iniciar con la construcción de acuerdos entre vecinos e interesados en el desarrollo de, en este caso el Conjunto Estadio Azteca, para ello la Secretaría del Medio Ambiente otorga 15 días y de no ser así se puede llegar hasta foros de discusión y si no se llega a un consenso entonces el proyecto no se lleva a cabo.

Diagrama para el proceso de consulta (Fotografía: Sedema)

Este proceso de consulta lo expuso en 2019 la Sedema a través de la gaceta 250 Bis y de ahí se derivó el siguiente documento publicado por la propia institución para una mejor explicación.

¿QUÉ ES UN PROCESO DE CONSULTA VECINAL?

La Sedema expone que un proceso de consulta vecinal es aquel en el que a través de un proceso ordenado y sistemático en el que se busca obtener la opinión de las personas habitantes y usuarias del área de influencia de un proyecto, acerca de los impactos que se generan y la manera de atenderlos.

Por lo tanto la participación consiste en responder a preguntas del tipo: ¿a usted le beneficia? ¿Qué impactos percibe? ¿Le parece adecuado? ¿Por qué? ¿Qué sugiere para mejorarlo?

¿QUÉ ACTIVIDADES PARA LA CONSULTA VECINAL LLEVA A CABO EL "CONJUNTO ESTADIO AZTECA"?

La opinión de los colonos debe enfocarse a temas en materia de agua y drenaje, movilidad, seguridad ciudadana, medio ambiente, espacios públicos, actividad económica, participación comunitaria y cultura.

A través de su página establecieron un calendario en el que se llevarán a cabo las siguientes actividades para consulta vecinal:

Del 11 de octubre al 17 se instalarán módulos para recibir la opinión de los vecinos.

Del 18 al 22 de octubre se realizarán talleres, entrevistas, reuniones y encuestas.

Mientras que el sábado 23 y domingo 24 de octubre sólo serán talleres, entrevistas y reuniones.

MÓDULOS

Módulo Fijo en el estacionamiento del Estadio Azteca ubicado en calzada de Tlalpan, número 2475, en el Pueblo de Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

14 y 15 de octubre de 2 de la tarde a 8 de la noche.

16 Y 17 de octubre de las 5 a las 6 de la tarde.

Módulos Itinerantes

15 de octubre de 4 de la tarde a 8 de la noche en el Centro Cultural Ollin Yoliztli, Plaza Gran Sur, Colegio Hasen y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

16 de octubre de 4 a 6 de la tarde en el Colegio México Bachillerato en Tlalpan y el Parque de la Consolación en el Pedregal de Santa Úrsula.

17 de octubre en el mismo horario en el Colectivo Sol en Tlalpan, Conalep Tlalpan 1, la Capilla de San judas Tadeo y la Iglesia de Santa María de los Apóstoles.

TALLERES CON VECINAS Y VECINOS

Se darán a partir del lunes 18 de octubre y hasta el domingo 24 en un horario de 10 de la mañana a una de la tarde y los temas a tratar serán los siguientes.

Agua y drenaje: 18 de octubre.

Áreas verdes: 19 de octubre.

Residuos sólidos: 20 de octubre.

Movilidad: 21 de octubre.

Desarrollo económico: 22 de octubre.

Bienestar social 23 de octubre.

Proyecto 24 de octubre.

ENCUESTAS

Se darán del lunes 18 de octubre al jueves 28 de nueve de la mañana a 4 de la tarde en las 17 colonias en las que influye el proyecto.

Belisario Domínguez

Bosques de Tetlameya

Cantera Puente de Piedra

Cantil de Pedregal

Comuneros Santa úrsula

El Caracol

Isidro Fabela

Joyas del Pedregal

Pedregal de Carrasco

Pedregal de Santa Úrsula

Pueblo de Santa Úrsula Coapa

San Lorenzo Huipilco

Toriello Guerra

Vergel de Coyoacán

Vergel del Sur

Viejo Ejido Santa Úrsula

Villa Lázaro Cárdenas

OPINIÓN EN LÍNEA

Para ingresar al cuestionario en línea se debe dar clic en el siguiente enlace https://es.surveymonkey.com/r/EstadioAzteca en donde a través de 38 preguntas se puede emitir alguna opinión.

En caso de dudas o aclaraciones los vecinos podrán mandar correo a pcvestadioazteca@gmail.com o al Whatsapp 55 4527-2492.

REUNIONES CON VECINOS Y VECINAS

El horario y el lugar aún estar por definirse y cabe resaltar que este último lo deberán escoger los vecinos, no obstante se llevará a cabo del lunes 18 al domingo 24 de octubre.

Se deberá desarrollar una reunión por cada tres colonias de las 17 que integran la zona de influencia del proyecto.

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD

Esta modalidad únicamente será realizada a actores clave de las colonias y se darán del 18 al 24 de octubre de 10 de la mañana a una de la tarde.

