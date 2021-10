Así puedes acceder a tratamientos gratuitos contra el VIH en la CDMX

La Ciudad de México es la entidad con más casos detectados del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), con un porcentaje del 13.9%, indicó el Informe Histórico del VIH-Sida correspondiente al segundo trimestre de 2021, que realiza la Secretaría de Salud.

Desde 1983 que iniciaron los registros y hasta junio de 2021 se han detectado 44 mil 810 casos, de ellos 121 fueron diagnosticados este año, sin embargo la entidad con mayor número de diagnósticos en 2021 es el Estado de México, al registrar 665.

Para ello el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (Injuve) proporciona pruebas rápidas de VIH y Sífilis gratuitas todos los martes, jueves y viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 5:30.

Las pruebas de detección se realizan en la planta baja del Injuve, en el Consultorio para la Salud Sexual ubicado en calzada México-Tacuba 235, colonia Un Hogar para Nosotros, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para agendar una cita está disponible el teléfono 55 5341-7488, o el número de WhatsApp 55 5006-7852. El único requisito es presentarse con un CURP en caso de ser menor de edad y con identificación oficial para los mayores de edad.

Este servicio no tiene costo y a él puede acceder todo tipo de público, personal de salud, trabajadoras y trabajadores sexuales, así como integrantes de la comunidad LGBTI+.

Además el Injuve brinda los tratamientos contra el VIH de Profilaxis Post Exposición (PEP) y Profilaxis Pre Exposición (PrEP) gratuitamente.

Para acceder a estos tratamientos, las personas interesadas deberán mandar un correo a serviciosprepypep@gmail.com, en donde se les proporcionará una liga para el llenado de un cuestionario en donde se evalúan algunos criterios para determinar si son o no candidatos a estos métodos de prevención.

En caso de que la evaluación sea confirmatoria, serán vinculados a instancias de salud de la Ciudad de México.

¿QUÉ ES LA PREP?

La Profilaxis Pre Exposición (PrEP) es una estrategia de prevención del VIH que consiste en la ingesta diaria programada de una pastilla para generar protección en el organismo de la persona y así disminuir las probabilidades de adquirir VIH.

A este tratamiento pueden tener acceso las personas que están expuestas a prácticas de riesgo, como personal de la salud o trabajadores y trabajadoras sexuales, pues ayuda a generar protección de manera anticipada a estas prácticas, siempre y cuando se lleve el tratamiento al pie de la letra.

La PrEP está recomendada para personas con mucha actividad sexual y uso irregular del condón, personas que asisten a fiestas o lugares de reunión con intercambio de parejas sexuales y consumo de sustancias o alcohol, antes o durante el acto sexual.

Personas que han tenido o tienen alguna Infección de Transmisión Secual (ITS), sobre todo si son recurrentes, personas cuya pareja tiene VIH y se encuentre o no en tratamiento; también el personal médico y de la salud.

Además de hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transexuales y trabajadores o trabajadoras sexuales; cabe destacar que en las mujeres transexuales la PrEP no interfiere en el tratamiento hormonal.

¿QUÉ ES LA PEP?

La Profilaxis Post Exposición (PEP) es el tratamiento que previene infecciones en personas que ya han tenido contacto con el virus durante alguna práctica de riesgo, ya sea alguna relación sexual no protegida, violencia sexual o por riesgo ocupacional, en el caso del personal de salud.

Es importante destacar que este tratamiento debe tomarse durante 30 días y debe iniciarse antes de que pasen 72 horas del contacto pues de no hacerse el nivel de eficacia baja.

Para ambos tratamientos cabe resaltar que no es una vacuna y no funciona como tal, asimismo no sustituye al uso del condón.

