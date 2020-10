Así opera el CJNG en el Centro Histórico de la CDMX, aseguran

La presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Ciudad de México es prácticamente un hecho a tal grado que ya operaría en el Centro Histórico de la capital.

Así lo asegura el periodista Héctor de Mauleón en su columna para El Universal.

Relata que los nuevos criminales arribaron al corazón de la ciudad en camionetas, fuertemente armados, vistiendo chamarras con camisetas negras y las siglas CJNG.

A diferencia de los miembros de la Unión Tepito, que se mueven en motonetas por el primer cuadro de la ciudad.

Los delincuentes, señala De Mauleón, llegaron al Centro Histórico con el fin de comenzar a extorsionar a los comerciantes, principalmente de las calles Manuel Doblado, Circunvalación y Peña y Peña.

Los supuestos miembros del CJNG piden varios "cuotas" a los comerciantes: 5 mil pesos por cada metro lineal de los establecimientos, mil pesos más a la semana y 10 mil pesos para que no se coloquen puestos ambulantes frente a sus negocios.

Las amenazas van acompañadas de la exigencia de "cuotas", claro está.

Un comerciante que vendía maniquíes, menciona el periodista, tuvo que cerrar su tienda por las altas cantidades de dinero que le exigía el CJNG: 300 mil pesos.

La situación es aún peor si se recuerda que varios de estos negocios estuvieron cerrados por meses a causa de la pandemia de covid-19.

Con los miembros del CJNG llegaron nuevos franeleros que desplazaron con violencia a los que ya se encontraban en la zona, relata De Mauleón.

El periodista señala al entonces delegado Ricardo Monreal y al hoy alcalde Néstor Nuñez de dejar crecer a las bandas del crimen organizado en el Centro Histórico, junto con el exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Por su parte, los comerciantes admiten que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha tenido una voluntad política para combatir a las bandas criminales de la capital, pero no ha sido suficiente.

Mientras la administración de Mancera negó celosamente la presencia de cárteles de la droga en la ciudad, la de Sheinbaum lo ha reconocido, sin embargo, descartando al CJNG como una amenaza real para la Ciudad de México.

Esto según el propio secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien apenas salió librado de un ataque en su contra perpetrado por el CJNG.

A nivel federal, el reconocimiento de la presencia del CJNG en la capital es contradictoria.

Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dijo -un día antes del atentado contra García Harfuch- que dos grupos criminales diferentes operan en la Ciudad de México, no como cárteles, sino grupos delictivos separados de estos

Por su parte, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reconoció hace un par de semanas la presencia de cuatro bandas criminales en la capital: el CJNG, La Unión Tepito, la Fuerza Anti Unión y Cártel de Sinaloa.

Apenas en abril pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSCDMX) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) detuvieron a Maria del Carmen, "La Ceci", señalada como jefa del CJNG en la Ciudad y el Estado de México.

Autoridades capitalinas aseguraron que "La Ceci" operaba en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, así como en los municipios de Texcoco, Nezahualcóyotl, y Ecatepec, en el Estado de México.

En junio pasado, en entrevista con La Silla Rota, Víctor Manuel Sánchez Valdés, experto en seguridad pública, precisa que hay al menos tres razones por las que el CJNG tendría interés por la Ciudad de México.



El primero, y más evidente, es la venta al menudeo de drogas en la zona con los mayores consumidores de droga del país.

"La Ciudad de México es el principal mercado de consumo de drogas en el país, aunque lo que les deja más es el tráfico trasnacional, no deja de representar un buen ingreso la venta de drogas al menudeo en el país", dijo Sánchez Valdés.

El segundo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, punto estratégico para la llegada e ida de drogas a otros continentes.

"El envío de drogas a Europa o Asia se da por avión, el principal punto aéreo de conexión del país es la Ciudad de México", señala Víctor Manuel.

El tercero y último es una de las razones que, aunque evidentes, poco se ven: el lavado de dinero.

"Por el tamaño de la ciudad y de la economía, la capital es el principal punto de lavado de dinero en México. Si yo quiero hacer una empresa fachada sin llamar la atención, la hago en la Ciudad de México", explica Sánchez Valdéz.

Y detalla: "No es lo mismo hacer una empresa fachada en Tonalá, Jalisco, o Mocorito, Sinaloa, donde va a estar bien raro que una empresa de la nada empiece a facturar 10, 15, 20, 50 millones de pesos y no llamar la atención. Pero si tienes una oficina en Polanco o Santa Fe puedes meter una facturación de 100 millones de pesos y no va a ser nada raro".

