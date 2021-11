Así lucen los predios con los que buscan saldar la deuda millonaria de Naucalpan

NAUCALPAN.- Dos inmuebles propiedad municipal serán vendidos para que la Administración Municipal pueda cumplir, con algunos de los muchos compromisos de deuda que tiene con trabajadores del gobierno local, uno de ellos es La Victoria que se encuentra en pleno centro de Naucalpan en San Bartolo y el otro se describe como Lote 16 Manzana XXVIII del fraccionamiento Lomas de Valle Escondido, en Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza.

El costo de los predios, de acuerdo con la documentación entregada a los regidores una hora antes de la sesión de cabildo extraordinario del martes anterior, La Victoria con una dimensión de casi 10 mil metros cuadrados se propone un valor de 260 millones de pesos; mientras que para el segundo que se ubica en el vecino municipio de Atizapán de Zaragoza el valor inicial será de 6 millones de pesos y su dimensión es de 550 metros cuadrados.

En la sesión del 16 de noviembre la alcaldesa Patricia Durán Reveles propuso la venta de ambos inmuebles que fue aprobada por la mayoría de integrantes del cabildo, teniendo 4 votos en contra y una abstención. De esa manera se turna la petición de autorización para desincorporar ambos inmuebles del patrimonio municipal al Ejecutivo Estatal y este a su vez a la LXI Legislatura que decidirá si se acepta el trámite o se rechaza.

DEBE NAUCALPAN MÁS DE 4 MIL MILLONES DE PESOS

El Gobierno municipal a decir del legislador Gustavo Parra, tiene una deuda general de más de 4 mil 600 millones de pesos entre adeudos a trabajadores, a proveedores, a contratistas, a ISEMyM, a Hacienda, a la Comisión Federal de Electricidad y sólo de laudos debe mil 300 millones de pesos.

De llegar a vender en esos precios los recursos obtenidos servirían para pagar adeudos de salarios atrasados, las quincenas siguientes este mes y de diciembre, además de los aguinaldos, prima vacacional y pagar los finiquitos de unos 800 trabajadores despedidos desde mitad de año a la fecha.

El regidor Pedro Fontaine, dijo al respecto que duda mucho del valor propuesto por el predio La Victoria, ya que "consultando varios especialistas, el inmueble tendrían un valor real de unos 170 millones de pesos, y no los 260 millones que se dice que costaría".

En cuanto al predio de 550 metros cuadrados ubicado en Lomas de Valle Escondido, en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza su valor propuesto es de 6 millones de pesos, no obstante empresas de bienes raíces como "Propiedades.Com", ofertan lotes similares en ese lugar entre 8MDP a 12MDP dependiendo la cercanía con las vialidades.

¿CÓMO ES QUE NAUCALPAN TIENE PROPIEDADES EN ATIZAPÁN?

"No se cómo es que el gobierno municipal de Naucalpan tiene una propiedad en el vecino municipio de Atizapán de Zaragoza, tal vez haya sido que algún deudor haya pagado con ella en reposición de daños, no sé hemos tenido muchas personas que luego de ser funcionarios, alcaldes o tesoreros se han visto involucrados en ilícitos que han tenido que ir a parar a la cárcel. Quizás alguno en reparación del daño otorgó el inmueble en prenda, no sé precisamente, pero eso quiero suponer", dijo el regidor Anselmo García Cruz entrevistado la mañana de este jueves por La Silla Rota.

Agregó el edil independiente que, no obstante, el inmueble de Lomas de Valle Escondido tiene toda su documentación en regla y la escritura pública esta a nombre del Ayuntamiento de Naucalpan, no tiene problema.

"El problema aquí es que alcancen los tiempos, entiendo que ya se debió haber mandado la petición de desincorporación al gobierno del Estado de México y éste a su vez la canalizará a la Legislatura para su aprobación, si es que no hay oposición alguna para que así sea", refirió Anselmo García.

Al respecto la segunda síndico, Abigail Ruiz, consultada al respecto dijo que ellos, síndicos y regidores, desconocen la ubicación exacta del inmueble de Lomas de Valle Escondido, "nos entregaron una hora antes de cabildo, los documentos donde venían esos datos y desde luego ni tiempo para analizarlos, y menos aún conocer el lugar. Pero creo que no tiene problema, y aunque yo me abstuve de votar ese punto considero que si sirve para pagar a los trabajadores es válida su venta", dijo.

NO SE NECESITA VENDER PARTE DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, CUANDO HAY OTRAS OPCIONES

Coincidentemente los regidores Pedro Fontain (PAN), Anselmo García (antes del PRD) y la sindico Abigail Ruiz (Morena) opinaron que no era necesario considerar la venta de bienes del patrimonio de los naucalpenses cuando se tenían otras opciones también válidas.

Abigail Ruiz destacó que los recursos que obtienen por los servicios de agua potable el organismo OAPAS, bien pueden solventar parte de los adeudos de salarios de los trabajadores, a quienes se les adeudan hasta 7 quincenas (en el caso de los empleados de confianza), "mire ni a nosotros se nos ha pagado, en mi caso tengo tres quincenas sin recibir salario y me eliminaron los recursos para el pago de la nómina de 6 de mis ayudantes", explicó.

El regidor Anselmo García dijo que el programa para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), se le entregó íntegro al organismo de agua potable y saneamiento OAPAS, lo de los 3 años del gobierno actual, sumando un monto de 1300 millones de pesos, para que con esos recursos se pague el agua que recibe en bloque Naucalpan de parte de Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM).

"Entonces los recursos que el organismo de agua OAPAS obtiene por el servicio a los particulares, a las empresas, comercios, y demás ¿dónde quedan?. No es justo que se destine y se disponga así de los recursos a espaldas del cabildo, porque nunca se nos consultó y nunca se voto para que se hiciera esa transferencia de recursos, cuyas consecuencias ahora estamos viviendo con el desfalco y la mala administración de los recursos públicos", dijo el regidor.

"Lo indicado es que se jalaran los recursos de OAPAS para la administración municipal, y así poder solventar las deudas, y que se pongan al corriente con los pagos de nóminas atrasadas y de las siguientes", opinó la sindico Abigail Ruiz.

CON OLOR A COMIDA Y TIERRA

El predio La Victoria se ubica en San Bartolo casi esquina con la Vía Adolfo López Mateos, y en el lugar actualmente guardan los camiones de basura del área de Servicios Públicos.

Un portón azul marca la entrada al inmueble, cuyo interior en un espacio de casi diez mil metros cuadrados, se aprecia tierra, su olor es a basura a mugre que se combina con el olor de pan y carnitas de cerdo que llegan de todos lados, pues en el entorno hay comercios de comida preparada.

En el interior se observan decenas de camiones de basura descompuestos, que no han podido ser reparados a consecuencia de la falta de dinero para pagar el mantenimiento, y en algunos casos se quedaron sin gasolina.

A 12 kilómetros de San Bartolo yendo por la vía Lomas Verdes, luego por la Presa Madín para subir en la avenida Jorge Jiménez Cantú se llega al fraccionamiento Lomas de Valle Escondido, en Atizapán de Zaragoza, donde el acceso es controlado y sólo se puede ingresar a visitar a alguno de los vecinos, o si son socios, empleados o trabajadores del Club de Golf.

Sin embargo, la zona señalada como lote 26, Manzana XXVIII del Fraccionamiento Lomas de Valle Escondido, corresponde a un área apartada y que es parte del área boscosa de una de las zonas más exclusiva del Valle de México.