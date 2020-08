Así ha transitado CDMX el horror de ser epicentro de covid en México

El primer caso de contagio de la covid-19 en México ocurrió en la Ciudad de México el 27 de febrero. La primera defunción en nuestro país a causa del coronavirus también se registró en la capital, el 18 de marzo, de un paciente internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

Desde entonces, la Ciudad de México, como el resto el país, ha visto crecer los casos de contagios y decesos a causa de la pandemia. Este 6 de agosto el país rebasó la alarmante cifra de 50 mil muertos y 464 mil 690 casos de contagio. Hasta la misma fecha, la ciudad suma 76 mil 937 contagios y ya llegó a la cifra de 9 mil 181 fallecidos por la covid-19. Y la CDMX tiene el nada honroso primer lugar de la República.

Ser la entidad con mayor numero de contagios y muertes en el país no es un ningún motivo de satisfacción, ante lo cual el Gobierno de la Ciudad ha implementado diversas medidas más allá de las determinadas por el gobierno federal, como la aplicación de un mayor número de pruebas, el aislamiento de los enfermos, la determinación de diferentes semáforos epidemiológicos por colonia y la promoción intensiva del uso de cubrebocas (a pesar de reaciedad del presidente Andrés Manuel López Obrador).

Es difícil calcular cuántos contagios se han evitado pero algunos datos hablan de los efectos de las acciones emprendidas. Pese a que en julio se comenzaron a flexibilizar las medidas de confinamiento en la Ciudad de México, se han mantenido cifras moderadamente a la baja de personas hospitalizadas cada día. El 22 de mayo fue el día que más hospitalizados hubo, con 4 mil 553. Para el 4 de agosto habían bajado a 3 mil 247. El 22 de mayo los intubados fueron mil 086, mientras que el 4 de agosto fueron 822.

Por otra parte, el Programa de Hospitalización Temprana, en el que los pacientes pueden ser atendidos desde los primeros síntomas, ha tenido una efectividad del 96 y 95 por ciento en el Centro Citibanamex y en el Hospital del Ajusco, respectivamente, toda vez que de 979 personas que se han atendido, sólo murieron 5.

EN MARZO NO HABÍA NI 100 CONTAGIOS

Las de hoy en día son cifras muy distantes a las que había a inicios de marzo, cuando no rebasaban siquiera el centenar de contagios. El 10 de marzo la Ciudad tenía apenas cinco casos reconocidos, informó entonces en conferencia presencial y sin cubrebocas la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Una semana después, la secretaria de Salud capitalina, Oliva Arellano, informó que había 21 casos, y aún eran los llamados casos de importación. Al día siguiente se registró el primer fallecimiento.

El 27 de marzo, un mes después del primer caso de contagio, ya había en la capital 83 casos y 3 defunciones. Y en menos de un mes, el 1 de abril la Ciudad ya había registrado 234 casos confirmados y 8 defunciones. Es decir, del 10 de marzo al 1 de abril el porcentaje de casos aumentó en 4 mil 680 por ciento. A partir de ahí, los incrementos mensuales han sido de 2 mil 370, 447 y 187 por ciento.

EN MAYO SE REBASAN LOS 5 MIL CONTAGIOS

Para el 1 de mayo, la Ciudad de México sumaba 5 mil 548 casos, las defunciones sumaban 450 para la capital y poco menos de 200 para el Estado de México. En un mes, los casos aumentaron en 2 mil 370 por ciento.

Para el 3 de junio los casos de contagios confirmados era de 26 mil 509, las defunciones 2 mil 850. En poco más de un mes los contagiados aumentaron 477 por ciento y las defunciones en 633 por ciento.

Al mes siguiente el 3 de julio, los casos de contagio habían crecido a 49 mil 573 y las defunciones a 6 mil 750, o sea 187 por ciento de aumento de contagios y 236 por ciento de muertes en un mes.

CERCA DE LAS 10 MIL DEFUNCIONES

Para el 1 de agosto la cifra de contagiados alcanzaba los 74 mil 314, es decir, el 17 por ciento de los casos acumulados del país. En un mes el aumento fue de 149 por ciento.

Al 6 de agosto los casos de contagios confirmados eran de 76 mil 967 y las defunciones sumaban 9 mil 181, a 819 de llegar a los 10 mil.

Respecto a defunciones la capital sumaba 8 mil 969 y el Edomex 6 mil 500.

LAS MEDIDAS PARA ABATIR LOS CONTAGIOS Y LAS DEFUNCIONES

El gobierno capitalino ha implementado desde marzo diversas y variadas medidas para tratar de abatir los contagios y atender a las personas contagiadas. Algunas en coordinación con el gobierno federal y otras por iniciativa propia.

Una de las primeras fue el anuncio el 17 de marzo del servicio covid-19, el cual a través de un SMS enviado al 51515 brinda atención vía telefónica para la detección de casos, a partir de los síntomas que describen las personas.

También el gobierno local inició la difusión de la campaña Quédate en Casa, con mensajes en radio, prensa, televisión, revistas y redes sociales, anuncios en 3 mil 259 espacios distribuidos en mobiliario urbano como parabuses, casetas de periódico, pantallas digitales, túneles y circuitos, entre otros, así como en instalaciones del Metro.

KITS PARA LOS ENFERMOS

El 22 de marzo el gobierno capitalino acordó con las 16 alcaldías el cierre de distintos establecimientos, como museos, gimnasios, bares, baños de vapor, centros nocturnos y salones de fiestas, entre otros.

Una semana después, la jefa de Gobierno anunció la entrega a domicilio de kits médicos a enfermos de covid-19 y a personas altamente sospechosas de tener la enfermedad causada por el coronavirus. Se trata de una caja que contiene un termómetro, 28 cubrebocas, paracetamol y gel antibacterial. Los kits han sido entregados por 123 brigadas médicas.

El 31 de marzo la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicó la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de Fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México. Además, se anunció la incorporación de la Secretaría de Administración y Finanzas, la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, al Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México.

La Declaratoria fue en concordancia con la hecha por el gobierno federal.

CIERRE PARCIAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO

El 15 de abril el Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció que el uso de cubrebocsa sería obligatorio en sus instalaciones.

El 22 de abril reforzó las medidas, y además de reiterar el Quédate en Casa y la recomendación de guardar sana distancia, ordenó el cierre del 20 por ciento de las estaciones del metro, metrobús y tren ligero, del Hoy no circula obligatorio para todos los vehículos; medidas de sanitización en el espacio y transporte público; mayor intensidad en la verificación de establecimientos mercantiles que incumplan con el cierre establecido para aquellos que no realizaban actividades esenciales; pedir a tianguistas no instalarse y pedir a las alcaldías sancionar a los incumplidos; uso obligatorio de cubrebocas en el transporte público, e inspecciones a empresas para verificar el cumplimento de las medidas sanitarias.

INNOVACIONES

En mayo se puso en marcha el modelo de hospitalización anticipada del paciente con covid-19, con la instalación de un servicio médico en el Centro CitiBanamex y en el Hospital Ajusco, el cual consiste en ingresar a los pacientes con síntomas leves y moderados para aislarlos y disminuir la transmisión de la infección por SAR-Cov-2 en la comunidad. Luego, con una intervención médica oportuna, evitar la progresión de la enfermedad mediante el control de comorbilidades, oxigenoterapia oportuna, control de la inflamación y anticoagulación.

El 22 de junio el gobierno capitalino anunció que incrementaría la realización de pruebas de detección de la covid-19, y que a diario realizaría en promedio 2 mil 700, con la meta de hacer un mejor rastreo de personas con posibilidad de portar el coronavirus y romper la cadena de contagios. Hasta el 4 de agosto se habían realizado 131 mil 814 pruebas, de las cuales el 40 por ciento resultaron positivas.

El 30 de junio el STC Metro inició la entrega de 150 mil caretas para que los usuarios las usen dentro de las instalaciones del Metro.

El 10 de julio, y luego de haber entrado en semáforo epidemiológico naranja, el gobierno capitalino dio a conocer que había colonias con más casos de contagios. Fue así que anunció el programa Colonias, pueblos y barrios de atención prioritaria, (colonias semáforo rojo) para disminuir los contagios en las colonias y zonas que representan el 20 por ciento de los casos activos en la ciudad. Informó que ahí se mantendrían más rigurosas las medidas de cierre de negocios o actividades no esenciales, se efectuarían más pruebas y además se instalarían los llamados quioscos de la salud. Para evitar que tianguistas se instalaran, anunció microcréditos por 10 mil pesos, con requisitos mínimos y trámite 100 por ciento digital.

QUIOSCOS DE LA SALUD

El 15 de julio se instalaron 15 quioscos, se aplicaron mil 129 pruebas gratuitas y se atendieron a 11 mil 463 personas. Además, la Secretaría de Bienestar Social visitó 11 mil 464 domicilios y se entregaron 17 mil 730 volantes en las 34 zonas donde se concentra el 20 por ciento de casos positivos.

El 24 de julio la jefa de Gobierno anunció que aunque la semana previa se había incrementado la ocupación hospitalaria, se mantendría el semáforo epidemiológico naranja con alerta y que los comercios del Centro Histórico debían volver a abrir con horario restringido, de 11 a 17 horas.

Además, se determinó medir el porcentaje de personas que usan cubrebocas en las diversas colonias de la ciudad, y se exhiben las 5 en las que más y menos se usa esa protección.

(Sharira Abundez)