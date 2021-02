Así fue el primer día de las fotocívicas

Este lunes las autoridades capitalinas dieron el banderazo a las fotocívicas que reemplazaron al sistema de fotomultas en la Ciudad de México.

En medio de confusión de algunos automovilistas, las autoridades en materia de Movilidad anunciaron los puntos de la capital donde existen las cámaras y radares.

"Yo sigo sin entender mucho sobre esto (el sistema de fotocívicas), creo que toda la información la están dando en internet pero no todos podemos verlo ahí. Leeré con mayor atención el reglamento de tránsito pero no me queda claro cuándo son las sanciones con cursos, cuándo con dinero o cuándo con trabajo comunitario", comenta Leticia, una conductora entrevistada por La Silla Rota sobre el nuevo esquema de sanciones.

Las Fotocívicas tienen como objetivo promover la educación vial y el civismo. Una infracción afecta a los demás, si la cometes, la sanción va desde un llamado de atención, un curso de manejo, hasta trabajo comunitario. Una medida equitativa e innovadora para una #CiudadDeDerechos pic.twitter.com/0FDidgqxeH — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 22 de abril de 2019

Pese a que durante el banderazo de las fotocívicas, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum expuso que los objetivos principales de este esquema es fomentar la cultura vial y salvar vidas, José Mendez se muestra escéptico.

Yo no sé, pero no creo que este nuevo sistema mejore nuestra realidad, estamos en una ciudad corrompida e impune y no sé si tomar cursos o hacer trabajo comunitario eviten que muchos se pasen el alto o cometan infracciones", explica el señor Mendez quien utiliza una vez a la semana su automóvil.

El secretario de Movilidad recordó que a partir de este lunes inicia el descuento de puntos, “todas las placas de la Ciudad de México tienen 10 puntos, ahora las personas pueden consultar cuántos puntos han perdido y de acuerdo con ello el trabajo cívico que deben seguir”.

Cualquiera puede consultar dónde están las cámaras automáticas y radares de la ciudad que son parte del programa FotoCívicas. https://t.co/z8OliGYyC0 — Andrés Lajous (@andreslajous) 22 de abril de 2019

Primer día de exceso de velocidad

Durante un recorrido Notimex constató que los automovilistas superan los límites permitidos pese a los radares en la zona.

En ocasiones los vehículos pasan a velocidades que superan el límite permitido, lo que hace suponer que este primer día se registrará un importante número de amonestaciones. Lo mismo ocurre en cruces como Armada de México y calzada de las Bombas, Bombas y Miramontes, Miramontes y Taxqueña, y Acoxpa y Prolongación División del Norte, donde un gran porcentaje de conductores dan la vuelta continua a pesar de tener el alto.

"Me parece absurdo que tengamos que esperar a que nos pongan luz verde para dar vuelta a la derecha.

Antes estaba permitido y podíamos hacerlo con cuidado y no pasaba nada", comentó un conductor en el cruce de calzada de las Bombas y Miramontes, quien toca el claxon enojado porque el conductor de adelante se niega a dar la vuelta con alto.

Los mismos franeleros y limpiaparabrisas que trabajan en esos cruces reconocen que los conductores simplemente se niegan a respetar estas órdenes e, incluso, siguen brincándose el alto.

No sé si las cámaras que están en este cruce sirvan para eso, pero aquí es muy común que se pasen el alto todos. Pero es culpa de los semáforos que están mal sincronizados y hace que los conductores se desesperen", reveló Eduardo, quien se dedica a vender cortinas protectoras para el sol y espejos.

En cuanto a las cámaras que se encuentran en Francisco del Paso y Troncoso a la altura del Colegio de Bachilleres, plantel Iztacalco, los conductores automáticamente bajan la velocidad procurando evitar que las cámaras se activen.

"Lo que ayuda aquí son las obras del Metrobús, de reencarpetado y las perforaciones que siguen haciendo en las banquetas. Aunque no quieras bajas la velocidad porque se reducen los carriles y se hace un cuello de botella", aseguró Ramiro Yañez, taxista con el que hacemos el recorrido por esta avenida.

Aún así, es difícil saber si las cámaras están operando, puesto que el sol brilla intensamente y los flashes de la foto no se ven, "habrá que esperar al rato que oscurezca para ver si se ven los flashazos", comentó Román, uno de los jóvenes que trabaja en un local que hace canceles y ventanas casi en la esquina de Juan N. Álvarez.

En Periférico Sur, a la altura de la glorieta de Vaqueritos, no faltan los conductores que pasan con exceso de velocidad, sin que se sepa si están activas las cámaras, ya que en el tiempo en el que Notimex permaneció en el lugar no se activaron los flashes.

Aún así, no faltan conductores que conociendo la ubicación de esas cámaras reducen su velocidad para evitar que los dispositivos se activen, luego de lo cual vuelve a acelerar hasta 110 kilómetros por hora al llegar a la curva que está a la altura del Tec de Monterrey, con dirección al norte.

Yo ni sabía que ya iban a volver a activar las fotomultas", dijo un chofer entrevistado en el estacionamiento de Pabellón Cuemanco.

Andrés, propietario de un Fiat 500, ni siquiera sabe que el programa ahora es un sistema de sanción cívica y que no implicará una sanción económica, sino cívica y que partirá de un sistema de puntos que se irán perdiendo conforme se vayan cometiendo infracciones.

Destacan protestas

Asimismo, ciclistas iniciaron este lunes con la protesta por el retiro de las fotomultas y aseguraron que esta medida no resolverá nada.

Don motivo de la presentación de las #Fotocívicas, realizamos una protesta pacífica con sábanas blancas para mostrar nuestra inconformidad ante la reclasificación de vialidades que de aumentó de facto la velocidad máxima en vialidades de la CDMX. pic.twitter.com/R7NqY8QDZy — Virgilio Pasotti (@pasotti_) 22 de abril de 2019

Con información de Notimex y LSR

