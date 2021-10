Así es la nueva autopista urbana Siervo de la Nación en Ecatepec

ECATEPEC.- La autopista urbana Siervo de la Nación arrancó operaciones este jueves de forma gratuita y permitirá a los automovilistas un ahorro de más de 30 minutos en su traslado por el norte del Valle de México.

Uno de los primeros conductores en utilizarla fue Antonio Renovato, taxista de oficio de la colonia Las Vegas Xalostoc, en el municipio de Ecatepec, quien decidió probar suerte para conocer el trazo y contemplar su posible uso.

"Trabajo en una empresa de base de taxis muy cerca de Río de los Remedios y ahorita estamos viendo el funcionamiento y dónde se encontraba exactamente para ver si la ocupamos para evitar el tráfico", comentó.

Antonio aprovechó un poco de tiempo libre para utilizar la vía, conocer sus seis incorporaciones debido que por el momento es gratuita, aunque reconoció que espera que la tarifa de peaje no sea tan alta.

"Todavía no dicen a ciencia cierta cuánto vaya acostar. Yo creo que no más de 80 pesos porque si es un tramo digamos no tan largo y solo son dos carriles, entonces esperemos que no sea tan elevado el costo", dice.

Aunque de manera formal la autopista urbana fue puesta en funcionamiento desde las 6 de la tarde de ayer, fue hasta la mañana de este jueves cuando varios conductores comenzaron a utilizar la vía.

"Si hay pocos carros todavía, la gente no se anima a utilizarla porque no no sabían que iba a estar gratuita por un tiempo, por eso pusimos los letreros donde los invitamos a conocerla y que puedan contemplarla como una alternativa", reconocieron trabajadores.

La vialidad forma parte de los proyectos de conectividad del Aeropuerto Internacional Benito Juárez con la terminal aérea Felipe Ángeles, que se construye en el municipio de Tecámac, y cuyo tiempo de traslado actualmente oscila en dos horas.

La pista tendrá salidas en Venta de Carpio / Lechería-Texcoco, avenida Jardínes de Morelos, Avenida Central / Circuito Exterior Mexiquense, avenida Circunvalación, avenida Alfredo del Mazo y avenida Rio de los Remedios, en la zona limitrofe con la Ciudad de México.

Para su construcción se requirió una inversión de 8 mil 700 millones de pesos, además de que la empresa Mota Engil será la responsable de su funcionamiento a través de una concesión.

El viaducto elevado operará de manera gratuita hasta el próximo 20 e octubre en un horario de 5:00 a 24:00 horas, fecha en donde se indicará el costo a través del cual se podrá accesar por medio de un TAG.