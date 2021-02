Así es el viacrucis de adultos mayores en CDMX para obtener su pensión

Francisco Cisneros Guevara de 76 años de edad llegó a paso lento al módulo de la Secretaría de Bienestar de Coyoacán, ubicado en Eje 8 y Escorpio, en Iztapalapa, a cobrar su pensión del gobierno. Pero le dijeron que ahí no le tocaba cobrar la pensión alimenticia, sino que tenía que ir a preguntar a otro lugar de la alcaldía, justo a donde un día antes ya había acudido.

En principio de cuentas nunca nos dijeron que se nos iba a suspender el pago. A mi me dejó de llegar en marzo. Fui a la Casa del Adulto Mayor y me dijeron que me iba a llegar el deposito a mi tarjeta donde recibo mi pensión del seguro social, pero no llegó. Después fui otras áreas de adultos mayores, me decían que me tenía que inscribir de nuevo e ir a otro lugar para renovar mi credencial”, explica.

Así es la confusión y desinformación que reina entre los adultos mayores que lo único que quieren es cobrar los 2 mil 550 pesos que el presidente Andrés Manuel López Obrador les prometió como parte de la pensión universal a cargo del gobierno federal.

Entre enero y marzo, las personas de la tercera edad dejaron de percibir la ayuda económica que recibían en las tarjetas tanto de la Ciudad de México (la rosa) como la de Sedesol, las cuales les fueron entregadas durante las administraciones anteriores. El gobierno actual informó que homologaría dichos plásticos para hacer un solo pago, para ello, realizaría un censo con el fin de actualizar el padrón. Mientras tanto se suspendería el programa y en junio se reanudaría.

En abril y mayo, la Secretaría del Bienestar entregó mil 275 pesos a adultos mayores, el apoyo que correspondía al gobierno de la ciudad y que anteriormente depositaba en la tarjeta rosa. Sin embargo, a muchos beneficiarios se les dio de baja, a otros no los censaron o simplemente no fueron informados y han tenido que ir a preguntar a distintas oficinas, donde no les dan solución.

Desde la semana pasada se les avisó que en estos días se les daría el dinero (mil 275 pesos) que corresponde a mayo, directamente en los módulos regionales de cada alcaldía. El lunes y martes estuvieron abarrotados, por tal motivo los adultos mayores hicieron filas de hasta cinco horas. El miércoles ya bajó el tiempo de espera, aunque todavía hay quienes no pueden resolver su situación.

La señora Agustina Castillo Rodríguez de 83 años llegó al módulo de Eje 8 acompañada de su yerno José Tito Sánchez a cobrar su pensión. “Pues no sabemos si es el federal o estatal, solo nos dijeron que viniéramos aquí. Aunque nos dijeron que ya va venir todo junto en un pago, pero ahorita solo nos dieron mil 275 pesos. No sabemos cuándo nos darán la otra parte”.

José Tito Sánchez señaló que el mes pasado le hablaron por teléfono a su suegra para que a su vez ella llamara y preguntara donde tenía que acudir a cobrar parte de la pensión universal. El lunes vio en las noticias que ya la estaban repartiendo. “Yo vine aquí ayer y me dijeron que ya podía traer a mi suegra. La vez pasada también nos tocó una fila larguísima y ahora en esta ocasión venimos más tarde y ya está más tranquilo”.

Al módulo que está en las oficinas del Instituto para la Atención del Adulto Mayor en Dr. Lavista 181 llegó Laura Alfaro García, quien acompañó a su mamá en silla de ruedas de 82 años.

A mi mamá no le han depositado completo la cantidad de la pensión alimenticia en la pensión ya unificada. Me dijeron que fuera a la Secretaría del Bienestar en Reforma 116, de ahí me mandaron a Reforma 51, que es la Torre Contigo y de ahí a Dr. Lavista 181 para que viera porque a mi mamá no le han pagado la pensión alimenticia y aquí estamos formadas”.

La señora Laura comentó que este proceso ha sido muy tortuoso. Ha observado mucha descoordinación entre las dependencias federal y local.

“La gente no sabe a ciencia cierta qué procede, nos traen a pura vuelta y pues mi mamá anda en silla de ruedas, no puede ir sola. Nadie nos sabe decir porque no le depositan la otra parte. En Reforma 116 nos dijeron que nos esperemos hasta el mes de julio para que todo llegue en una sola tarjeta, los 2 mil 550, pero lo que faltó de la pensión alimenticia en abril, mayo y junio ahí saldríamos bailando”.

Alfonso Salazar Pérez de 85 años de edad también ha estado dando vueltas de oficina en módulo. El martes se formó dos horas en Eje 8 para que le dijeran que ahí no le correspondía, que tenía que ir a Dr. Lavista.

“Fui a penas a ver lo de mi pensión alimenticia y me dijeron que todavía no. Como un amigo me dijo que ya estaban dando el dinero fui a Ermita, llegué temprano y me tocó la ficha 217. Pero no saben decir bien la información, solo que todavía no estaba y en otro lado que fui me dijeron que ya, solo nos confunden”.

Arturo Alcalá, trabajador de la Secretaría del Bienestar y quien apoya en el centro de atención regional de Coyoacán en Eje 8, indicó que en estos módulos (los regionales) están pagando la pensión alimenticia de la gente que vive en dicha alcaldía correspondiente al mes de mayo.

No es lo de 2 mil 550 que antes era de Sedesol, ese empieza el 5 de junio. La gente viene pensando que se les va a dar todo el dinero. A muchos les depositaron en abril en la tarjeta rosa, pero vienen preguntando porque no les ha caído nada. La situación es que no a todos censaron. En este módulo se está aprovechando y les toman sus datos para censarlos. No están entregando tarjetas”.

