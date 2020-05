Así es el modus operandi de los "montachoques" en CDMX

Cuatro bandas conocidas como "montachoques" operan en la Ciudad de México para extorsionar por medio de accidentes viales a los ciudadanos, principalmente en avenida Constituyentes, Periférico, con dirección al sur, Oceanía, Circuito Interior, además de un tramo de calzada Ermita-Iztapalapa.

El modus operandi de estas bandas es identificar a un a persona que va manejando de forma distraída y le cierran el paso para provocar un accidente y posteriormente llamar a cómplices para ejercer presión en el pago y concretar la extorsión.

Los pagos pueden ir de 15 a 30 mil pesos, dependiendo de la persona o cómo fue que manipulen a sus víctimas, aseguró Ángel Alarcón Tello, director general de Zona Vial 5 Poniente de la Subsecretaría de Tránsito.

"La víctima, al sentirse presionada, entrega el dinero, más cuando le mencionan que de llegar al Juez Calificador o al MP van a cobrar más y se van a quedar de dos a tres días sin vehículo y, es posible, que hasta paguen el doble.

"Tratan de intimidarlo y decirle: ´¿sabes qué? A mí me pagas en efectivo porque yo no voy a ir a juez, necesito que me pagues aquí´. Y es cuando le cobran al ajustador y él va con su cliente, porque los extorsionadores no aceptan una hoja de reparación", dijo Alarcón Tello.

Estas extorsiones comienzan con una persona, que llama hasta a cinco cómplices.

En el 98 por ciento de los casos, los extorsionadores no cuentan con seguro que los respalde, de forma que cuando llega el ajustador se trata de una compañía desconocida con quien presentan una querella por el daño a un Juez Calificador.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, identificaron a finales de abril a "El Pancho", líder de un grupo de montachoques, aseguró el mando policial, sin especificar la fecha y el lugar ya que la investigación continúa.

Con esta detención ya suman dos células de diferentes bandas que han sido desarticuladas entre 2019 y lo que va de este año.

Alarcón Tello aseguró que dichos extorsionadores han comenzado a emigrar a Pachuca, Hidalgo, y que han sido identificados por denuncias recientes que se han hecho en redes sociales.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX ha atendido cuatro reportes de denuncias por extorsiones de montachoques de enero a abril de 2020, mientras que en mismo periodo del año pasado la cifra era de 50.

A pesar de esto, autoridades recomendaron a conductores ser precavidos tener documentos en orden y a la mano y bajar la aplicación de Mi Policía.

"No se debe aceptar una oferta de dinero, los extorsionadores y defraudadores basan su actividad en esa predisposición a los arreglos y después, ya abierta la puerta, entran directamente a la amenaza", señaló Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano.

cmo