Así el 3er día de manifestaciones en Toluca por falta de pagos a trabajadores

TOLUCA.- Con la frustración hasta las lágrimas, cientos de trabajadores de Toluca se mantuvieron en protesta este miércoles, el tercer día de manifestaciones en la capital mexiquense. Desde temprano decidieron activar los bloqueos en Hidalgo a la altura del panteón General, lo que colapsó a la ciudad.

En el centro, el plantón se mantiene frente al Palacio Municipal, no hay distinción alguna, tanto personal sindicalizado, como de base, de confianza y súper numerario, están alzando la voz.

"No estamos pidiendo, cómo se reafirmaba aquí con el equipo, un favor, sino simplemente un derecho, el pago de seis quincenas para algunos compañeros, estamos pidiendo el pago del aguinaldo completo, la prima vacacional completo, aumento retroactivo también a algunos de los compañeros, descuento injustificado hasta del 12 por ciento a algunos de los compañeros a su sueldo".

El llanto no paró por instantes, los gritos de desesperación, muchos no han podido pagar la renta, llevar el sustento a casa, pagar tratamientos médicos. Están desesperados y piden que la población comprenda sus motivos.

Además, bloquearon los accesos a los inmuebles municipales para evitar que se labore. Policías, bomberos, secretarias, trabajadores de limpia, agentes de tránsito... todos piden lo mismo.

"Ya no sabemos qué hacer, estamos ahogados en deudas, también necesitamos que los bancos comprendan eso, muchos tenemos créditos de nómina y tan pronto nos cae algo de dinero, el banco nos lo quita, hace un mes me quedé con mil 100 pesos para cuatro semanas, ¿quién puede vivir con eso? Tengo hijos".

Por la tarde, se tenía programada una mesa de diálogo con los representantes del ayuntamiento y del gobierno estatal, pero el tesorero no llegó.

"Sí hubo una reunión pero con los del SUTEyM, se les dijo que ya había algo de dinero y que les iban a pagar una parte a algunos, no a todos, eso es injusto, no deben seleccionar a quién sí y a quién no, a todos nos urge nuestro dinero porque ya lo trabajamos, no es justo, por favor, que se tienten el corazón.

La falta de pago afectó a todos los sectores, es por ello que los bomberos decidieron colgar mantas en el puente vehicular de Avenida Adolfo López Mateos una vez que cayó la noche para exhibir que el gobierno encabezado por Juan Rodolfo Sánchez Gómez falló en el pago de prima vacacional, aguinaldo y bono del Día del Bombero.

"Muchos compañeros ya no tienen ni para el pasaje, se vienen caminando desde sus casas para llegar y que no haya gasolina en las unidades, aún así seguimos atendiendo las emergencias porque trabajamos por pasión y sabemos que la vida de las personas depende de nosotros, igual están nuestro compañeros policías, ya no podemos con esta situación, nunca había pasado algo así en Toluca, nunca".

Para este jueves, se espera que una comitiva de 40 integrantes se manifiesten en Palacio Nacional mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece "La Mañanera" en tanto que en el primer cuadro de Toluca se espera que más de 300 comerciantes se sumen a la protesta de los trabajadores, que señalan, son más de 2 mil los afectados con esta situación.

CONTINÚAN LAS PROTESTAS EN TONATICO Y EN MEXICALTZINGO

La basura continúa acumulándose en las puertas de la alcaldía de Mexicaltzingo, esto como parte de la protesta que mantienen los trabajadores del sistema de limpia en el municipio pues tampoco han recibido su aguinaldo ni sus primas vacacionales de dos años.

En tanto, en Tonatico, los empleados de diversas direcciones y regidurías en el ayuntamiento de Tonatico también realizan protestas por la falta de pago, de al menos un mes, de primas vacacionales y aguinaldo.

En este municipio de la zona sur de la entidad, la falta de pagos no sólo afecta a los trabajadores sino también se mantiene con la Comisión Federal de Electricidad por lo que no hay servicio de agua potable en la demarcación.

Los manifestantes refirieron que no van a levantar el paro pues hay a quienes se les deben dos meses de salario, lo que los tiene al borde de vivir en la calle, sin embargo, no han pasado hambre debido a que la misma población, a la que dejaron sin servicio de recolección de basura por la falta de pagos, les ha extendido la mano.

"La gente se ha solidarizado con agua, pan , café, atole, comida y con eso hemos sobrevivido, estamos desgastados pero no agotados. Vamos a seguir hasta lograr el objetivo".

En esta alcaldía son 300 empleados afectados, sin distinción de rango por lo que ni directores, ni regidores, entre otros, han cobrado. Asimismo, revelaron que el alcalde Luis Dante López Colín, se reunió con el personal y les dijo que no cuentan con recursos y no hay fecha para los pagos.