Así continúa la vacunación para adultos mayores en la Miguel Hidalgo

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dio a conocer el avance de vacunación contra la covid-19 para adultos de la tercera edad en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Hasta el momento se han vacunado 11 mil 664 adultos mayores en la Miguel Hidalgo que representan 15% de la población en la alcaldía.

"Continúa el Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad, en coordinación con el Gobierno. Hoy es turno para los adultos de 60 años y más en la alcaldía Miguel Hidalgo cuyo apellido paterno empiece con: C, D y E. No olviden ir desayunados y con ropa cómoda. No es necesario hacer fila". citó la jefa de Gobierno en Twitter.

Cabe mencionar que este es el segundo día de vacunación contra la covid-19 en la alcaldía Miguel Hidalgo y hoy se llevó a cabo el simulacro para empezar en Azcapotzalco.

"Hasta el domingo se va a vacunar en la Miguel Hidalgo y mañana (10 de marzo) se va a empezar en Azcapotzalco", aseguró Sheinbaum en videoconferencia.

Continúa el Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad, en coordinación con el @GobiernoMX.



Hoy es turno para los adultos de 60 años y más en @AlcaldiaMHmx, cuyo apellido paterno empiece con:



C, D y E.



No olviden ir desayunados y con ropa cómoda. #NoEsNecesarioHacerFila. pic.twitter.com/w8xMoY0Rpa — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 9, 2021

Antes de las 09:00 horas, Sheinbaum compartió las imágenes de las primera personas en recibir la primeras dosis de la vacuna en el día.

"Evangelina Cruz en el Campo Militar Marte, y Nabor Cordero de 91 años en la Benemérita Escuela de Maestros, ya fueron vacunados", mencionó la mandataria.

Evangelina Cruz en el Campo Militar Marte, y Nabor Cordero de 91 años en la Benemérita Escuela de Maestros, ya fueron vacunados.



Hoy tocan adultos de 60 años y más cuyo apellido paterno empiece con C, D y E en la @AlcaldiaMHmx.



Ubica las macrounidades en https://t.co/pckU3UIErn pic.twitter.com/qyvuPvF6Sh — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 9, 2021

Además, recordó que hay que registrarse e la página https://vacunacion.cdmx.gob.mx donde también se pueden ubicar las macrounidades.

(Ameyaltzin Salazar)