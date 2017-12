Consejo Electivo Estatal

Así comenzó la batalla interna del FCM en CDMX

Alejandra Barrales, Armando Ahued y Salomón Chertorivsky arrancaron este jueves sus precampañas para conseguir la candidatura del PRD

SHARENII GUZMÁN 15/12/2017 07:54 a.m.

Así comenzó la batalla interna del FCM en CDMX. (Especial)

La batalla por la candidatura que representará al Frente en las elecciones de 2018 por la jefatura de gobierno de la CDMX ya inició.

Alejandra Barrales, Armando Ahued y Salomón Chertorivsky arrancaron este jueves sus precampañas para conseguir la candidatura del PRD, partido que elegirá a su abanderado a través de un Consejo Electivo Estatal a más tardar el 17 de febrero.

Primero, el ex secretario de Desarrollo Económico realizó a medio día un recorrido por la delegación Venustiano Carranza. Después, el ex titular de Salud CDMX, visitó a los locatarios del Mercado de San Juan y al finalizar el día, la ex senadora realizó un evento en el Centro Cultural Roberto Cantoral.

Al final del día, los tres acompañaron al presidente del PRD en la ciudad, Raúl Flores a registrar el convenio de coalición "Por la CDMX al Frente" ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Esta alianza estará conformada por el sol azteca, PAN y Movimiento Ciudadano. Además, los aspirantes recibieron su constancia como precandidatos.

Recorreré la ciudad durante mi precampaña: Chertorivsky

Pasadas las 11:00 horas, Salomón Chertorivsky recorrió las calles y casas de la colonia Moctezuma, delegación Venustiano Carranza, donde platicó y saludó a vecinos de la zona.

"Algunos deciden empezar los procesos y campañas con otro tipo de actos más políticos. Mi decisión hoy es empezar estos dos meses de precampaña recorriendo las calles de la ciudad, platicando con los vecinos, la gente, escuchando cuáles son los problemas y necesidades, y atendiendo".

El ex secretario de Desarrollo Económico anunció que visitará a las 16 delegaciones para escuchar al mayor número de "chilangos que sea posible".

Luego de dar un pequeño mensaje, el ex funcionario tocó las puertas de los vecinos y al recibirlo les explicaba que iniciaba la busqueda por la candidatura del PRD para jefe de gobierno.

"Qué nos va a traer ahora", le dijo la vecina Margarita Sandoval, a lo que respondió el precandidato que cuáles eran la problemática de la colonia. "Las banquetas no se han arreglado y no permiten caminar a la gente, además las coladeras se tapan", comentó la señora.

Durante su recorrido, Chertorivsky expresó que su intención es proponer soluciones concretas a los "temas que le duelen" a la ciudad.

"Todavía hay muchos temas que resolver. Por eso decidí empezar en la delegación Venustiano Carranza. Recorreré las 16 delegaciones para escuchar a la gente y proponer de manera intensa para contrastar mis propuestas con mis compañeros que están contendiendo. Voy a dialogar abiertamente".

Haré un diagnóstico de la CDMX: Ahued

El ex secretario de Salud, Armando Ahued, sin la presencia de algún líder perredista, recorrió el mercado, conocido a nivel internacional por ofertar carnes y productos exóticos, ubicado en el centro de la ciudad. Al caminar por los pasillos, los locatarios lo saludaban con familiaridad y le pedían que no los olvidara en caso de llegar a la jefatura de gobierno.

En su recorrido, los dueños o encargados de los puestos, en agradecimiento a su visita le regalaron un queso provolone, frutas, chicharrón, camarones y un café.

En uno de los pasillos, el ex funcionario ofreció un mensaje donde explicó porque decidió arrancar su precampaña en este mercado, que para él, es un símbolo icónico de la ciudad.

Desde hace 11 años lo ha visitado en su calidad de secretario de Salud para inspeccionar el tema sanitario, y a verificar los pescados y mariscos.

"Es una gente maravillosa la que trabaja aquí, son mis amigos y los estimo y ellos a mí. Consideré iniciar aquí porque este mercado es un ícono de la Ciudad de México, y por cierto los invito a que vengan a comprar, tienen productos de primera calidad. Es nuestra gente que trabaja y merece todo nuestro apoyo".

Armando Ahued indicó que como médico utiliza el método científico, que es escuchar al paciente, explorarlo, dar un buen diagnóstico y ofrecerle un buen tratamiento.

"Eso mismo aplica en la Ciudad de México, exactamente lo mismo, escuchar a la gente, hacer un diagnóstico preciso de lo que está pasando, dónde les duele y buscar la mejor opción para el tratamiento para sus problemáticas".

El aspirante a la candidatura del PRD aclaró que como la ley aún no le permite hacer propuestas, durante su precampaña escuchará el pulso de la ciudadanía "para llegar a un buen diagnóstico".

El adversario está allá afuera, no en el PRD: Barrales

En la mañana, Alejandra Barrales acudió al Senado para pedir licencia y de esa manera arrancar su precampaña. Ante el pleno, hizo la petición formal para separarse de su curul.

Por la tarde y arropada por siete senadores y 16 diputados locales, además de ex compañeros sindicales de sobrecargos, Alejandra Barrales inició su precampaña en un evento en el auditorio del Centro Cultural Roberto Cantoral, ubicado en la delegación Benito Juárez.

Antes de dar su discurso, se proyectó un video donde la ex presidenta del PRD cuenta cómo ha sido su vida familiar, laboral y su incursión en la política. Después, la escritora Guadalupe Loaeza habló acerca de Barrales.

Ya en el escenario, la ex senadora aseguró que la contienda no está dentro del PRD ni con el PRI sino que la real batalla será contra el proyecto que se presume ser de izquierda, es decir Morena.

"En el 2018, los capitalinos van a tener prácticamente dos opciones, no me voy a detener en la del PRI, pues ustedes saben que el PRI en la ciudad no es opción".

Ante decenas de personas, refirió que son dos proyectos que se disputarán la ciudad: el del PRD y Morena.

"Un proyecto es el que representa la vieja forma de hacer política, una sola persona es la que decide, planea y la que toma decisiones, una forma vieja de hacer política que ha demostrado ya no resuelve los problemas al país y tampoco a la ciudad", dijo mientras se proyectaban al fondo fotografías de Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que el otro proyecto que aparecerá en la boleta electoral de 2018 es el que representará el PRD, en conjunto con PAN y Movimiento Ciudadano, el que dialoga y respeta a "los que pensamos diferente".

La ex presidenta del PRD aseguró que de lo que se tratará su precampaña será en informarle a la ciudadanía, las diferencias entre estos dos proyectos.

"Yo tengo claro que el adversario no está adentro, no voy a disputarles nada a mis compañeros, el adversario está allá afuera, es el que miente, el que engaña, el que es incongruente y es el que quiere decirle a la gente que esa es la alternativa, ese es nuestro adversario y ahí es donde tenemos que trabajar".

Al final de su discurso, la precandidata reiteró que el PRD volverá a ganar la ciudad y con una mujer.

LEA TAMBIEN El adversario está afuera, no en el PRD: Barrales En el Centro cultural Roberto Cantoral la ex senadora, Alejandra Barrales, aseguró que la contienda no está dentro del PRD ni con el PRI sino con Morena

LEA TAMBIEN Haré un diagnóstico de la CDMX en mi precampaña: Ahued El exfuncionario capitalino arrancó su precampaña en el Mercado de San Juan