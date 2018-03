ELECCIONES 2018

Así "chapulinearon" en la asamblea de CDMX

Para estas elecciones a alcaldes y legisladores federales por la ciudad, 34 de los 66 diputados de la Asamblea Legislativa buscarán un cargo

SHARENII GUZMÁN 05/03/2018 05:12 a.m.

Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. (Foto tomada de la web)

De los 66 diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 34 buscarán un cargo de elección popular en las próximas elecciones del 1 de julio, ya sea a alguna alcaldía o legislatura federal.

La mayoría de partidos con registro en la ciudad y con representación en la ALDF tiene definidos a sus candidatos únicos. Morena va en alianza con PT y PES; en el caso del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano se anotaron en la coalición "Por la CDMX al Frente". En cambio, PRI, PVEM, Nueva Alianza y Partido Humanista irán solos. Estos tres últimos, aún falta por elegir a sus aspirantes.

De los 34 diputados locales que buscan "dar el salto", nueve son del PRD; ocho de Morena; ocho del PAN; ocho del PRI y una de Movimiento Ciudadano.

De los legisladores que participarán en las campañas electorales, las cuales inician el 31 de marzo, solo Cynthia López Castro, Dunia Ludlox y Adrián Ruvalcaba, los tres del PRI, solicitaron licencia. Los demás no lo han hecho, debido a que no están obligados, según el Código Electoral. Tampoco sus partidos lo requieren. Sin embargo, mientras no pidan licencia continúan percibiendo un sueldo de 68 mil 892 pesos al mes, más otras prerrogativas.

Además de los diputados que ya lograron una candidatura, están los legisladores que participarán directo en las campañas. Fernando Zárate del PVEM es el coordinador territorial de la campaña de Mikel Arriola; Raúl Flores del PRD es el presidente de ese partido en la ciudad

y César Cravioto, líder de la bancada de Morena, es colaborador en la campaña de Claudia Sheinbaum y además es delegado estatal en Nuevo León.

La Silla Rota presenta la lista de los diputados "chapulines" que confían saltar, ya sea a las primeras alcaldías o a un escaño federal.

Morena

De los 20 diputados locales de esta bancada, ocho fueron postulados a candidatos a alcaldías, diputados federales y Senado. En esta lista está Víctor Hugo Romo, quien entró a la ALDF como legislador del PRD, sin embargo renunció a este grupo parlamentario y ahora va como candidato a la alcaldía de Morena.

Candidatos a alcaldes:

Raymundo Martínez Vite para Tláhuac

Néstor Núñez López para Cuauhtémoc

Víctor Hugo Romo a Miguel Hidalgo por Morena

Candidatos a diputados federales:

Beatriz Rojas va por el distrito 7 federal de GAM

Ana Maria Rodríguez Ruiz para el distrito 18 de Iztapalapa

Aleida Alavez Ruiz para el distrito 19 de Iztapalapa

Flor Ivone Morales.para el distrito 21 de Milpa Alta-Xochimilco

Candidatos al Senado por mayoría relativa:

Citlalli Hernández para el Senado por la CDMX

PRD

De los 16 de la bancada perredista, nueve diputados buscarán un cargo de elección popular con el apoyo de la coalición "Por la CDMX al Frente".

De los que generaron polémica fueron Leonel Luna y Mauricio Toledo, debido a que están en la lista de purinominales a la Cámara de Diputados. En días recientes ambos legisladores fueron señalados por coptar parte de los recursos de la Reconstrucción.

Candidatos a alcaldes:

Nora Arias para la alcaldía de Gustavo A. Madero

Luisa Alpizar para Azcapotzalco

José Manuel Ballesteros en Venustiano Carranza

Candidatos a diputados federales por mayoría relativa:

Iván Texta distrito 4 por Iztapalapa

Abril Trujillo Vázquez por distrito 19 de Iztapalapa (antes era del PES)

Penélope Campos González por 20 de Iztapalapa

Rebeca Peralta León por distrito 18 de Iztapalapa

Candidatos a diputados federales vía plurinominal:

Mauricio Toledo y Leonel Luna diputados federales por la cuarta circunscripción

PAN

De los 10 diputados locales de esta bancada, ocho buscarán algún cargo de elección popular

José Gonzalo Espina Miranda va para la alcaldía de Cuajimalpa

Margarita Martínez Fisher para Miguel Hidalgo

Candidatos a diputados federales por mayoría relativa:

Luis Alberto Mendoza Acevedo para distrito 15 de Benito Juárez

Wendy González Urrutia por el distrito 24 de Coyoacán

Ernesto Sánchez Rodríguez por distrito 6 de Magdalena Contreras

Lourdes Valdez Cuevas por distrito 5 Tlalpan

Candidatos a diputados federales vía plurinominal:

Jorge Romero y José Manuel Delgadillo Moreno a la cuarta circunscripción

PRI

De los ocho diputados de este grupo parlamentario, los ocho están anotados para buscar un cargo de elección popular.

Candidatos a alcaldes:

Mariana Moguel va por la alcaldía de Milpa Alta

Adrián Ruvalcaba por Cuajimalpa

Luis Gerardo Quijano Morales por Magdalena Contreras

Candidatos a diputados federales por mayoría relativa:

Israel Betanzos Cortés, Dunia Ludlow, Jany Robles Ortiz y Gabriela Berenice Oliva Martínez

Para el Senado:

José Encarnación Alfaro Cázares

Movimiento Ciudadano

Nuri Delia Ruiz Ovando por distrito 22 de Iztapalapa va con la coalición del Frente.

