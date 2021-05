Así afectó desbordamiento en canal de Metepec: 60 coches bajo el agua

En la zona central del Valle de Toluca, donde se ubican los municipios de Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Lerma, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Xonacatlán e Ixtlahuaca, se ha adelantado la temporada de lluvias, que a la fecha ha causado millonarias pérdidas materiales, como fue a inicios de semana, cuando una tempestad hizo que se desbordara un canal ubicado en Metepec, lo que inundó la iglesia cristiana "Vida Nueva para el Mundo", ubicada en la colonia La Michoacana.

Por si fuera poco, 60 automóviles de quienes asistieron el lunes a sus oraciones quedaron flotando entre aguas negras que entraron al estacionamiento, por lo que la mayor parte de las unidades fueron pérdida total.

Fotografía: Arturo Callejo

Sumado a ello, la barda de un predio aledaño al templo religioso se reblandeció y se desplomó afectando en sus carrocerías a por lo menos cinco camionetas de la marca BMW, unidades de lujo que estaban estacionadas para luego ser exhibidas y vendidas en una agencia cercana a la inundación.

"Gracias Dios el saldo solo fue material, esto fue una situación de drenaje que ya habíamos nosotros levantado actas previamente, habíamos avisado a las autoridades ya que parece ser que había un río y cada vez que es temporada de lluvias el agua subía, pero como nunca este lugar se convirtió en una alberca en donde gracias a Dios esos muros se cayeron porque el agua estaba subiendo", indicó el Pastor Yoshimar Mora.

En tanto, el Pastor Jessy Bermúdez, sostuvo que al reunirse en el transcurso de la semana con autoridades estatales y municipales de Metepec, no obtuvieron solución a su problemática, por lo que, al no haber condiciones en la colonia La Michoacana, se tomó la decisión de llevar su templo a otro sitio que no fue revelado por el momento.

LA BASURA

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), señala que la basura es el principal factor de encharcamientos durante esta temporada.

Destaca que del mes de noviembre del año pasado a la fecha, se han extraído de coladeras, redes de drenaje, cargamos, barrancas y demás cuerpos de agua a cielo abierto, hasta dos mil 900 toneladas de desperdicios, como ropa, zapatos, muebles, llantas, aparatos electrónicos, bolsas y objetos de plástico.

Fotografía: Arturo Callejo

En el mismo lapso se han desazolvado 424 kilómetros de drenes naturales y artificiales.

SEGUIRÁN LAS LLUVIAS

Juan Pérez Domínguez, meteorólogo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), indicó que para los próximos días habrá lluvias en el Valle de Toluca, mismas que irán en aumento de forma gradual hasta que a finales de mayo alcancen su intensidad de temporada que concluye entre finales de octubre e inicios de noviembre.

Foto: Arturo Callejo

