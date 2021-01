Asesinatos múltiples, se recrudecen en CDMX por narco

Pese a la pandemia y el decreto de quedarse en casa, los homicidios y la violencia a causa del narcotráfico, no cesó en la Ciudad de México.

En los últimos meses los capitalinos se han conmocionado por las noticias de asesinatos violentos de jóvenes y niños a manos del crimen organizados como es el caso la balacera que dejó como saldo a 5 fallecidos en la colonia Anáhuac.

El hecho tuvo a lugar la noche de este viernes 15 de enero cuando se desató una balacera en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Por su parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), informó en un mensaje de Twitter que hay un detenido por estos hechos y que continuarán las investigaciones relacionadas con este hecho.

La SSC CDMX informó que los hechos ocurrieron dentro de un inmueble en la calle Lago Chapala y Lago de San Cristóbal, en la colonia Anáhuac, luego de que una camioneta con cerca de seis personas abordo llegara al lugar y disparara en contra de las víctimas. La policía capitalina acudió al lugar tras el reporte y encontraron a cinco personas muertas en el piso.

Tres hombres de 41, 35 y 28 años fallecieron en el lugar, mientras que dos más, de 34 y 35 años, fueron trasladados a un hospital, donde murieron horas más tarde por la gravedad de las heridas.

Según el reporte, una de las víctimas sería "El Robert", un supuesto integrante de la Unión Tepito.

Compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a una persona relacionada directamente con los hechos ocurridos en la colonia #Anáhuac en @AlcaldiaMHmx dónde fallecieron cinco personas; la #SSC continúa con labores de investigación para identificar y detener a todos los responsables. — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 17, 2021

NIÑOS MAZAHUAS

Otro de los casos que también impactó a los ciudadanos fue el de los niños mazahuas descuartizados en el Centro Histórico que desató una investigación y varios programas de ayuda en las zonas rojas violentas de la capital.

Esto se dio a conocer gracias a las grabaciones de seguridad en las calles Chile y Belisario Domínguez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El sospechosos empujaba un diablito que cargaba varias cajas, esas café oscuro en las que se guardan los pollos, cuando en un mal paso tiró dos cajas justo cuando pasaban dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX).

Uno de ellos intentó ayudarlo cuando se percató que dentro de las cajas había bolsas negras, un mal presagio, y dentro de ellas carne muy blanca.

El uniformado exigió al varón que mostrara lo que había dentro y vio el horror: primero un brazo, luego un hombro y una oreja, eran los restos de alguien a quien habían cortado en pedazos.

Los descuartizados eran dos menores de edad desaparecidos días antes: Héctor Efraín, de 14 años; y Alan Yair, de 12 años. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detalló que los dos menores eran de origen indígena y fueron vistos con vida por última vez el pasado 27 de octubre. Incluso se difundió Alerta Amber por su desaparición.

ATAQUE DIRECTO A TITULAR SE LA SSC CDMX

A mediados del 2020 el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), Omar García Harfuch fue víctima de un atentado mientras viaja con su unidad en Paseo de la Reforma.

"La mañana del 26 de junio, viajaba en una camioneta blindada, iba leyendo cuando comenzaron a escucharse los primeros disparos, seguido de no sé cuántos más. Yo disparo y me paso hacia atrás, pasé entre los asientos, tome un arma y comencé a disparar, cuando me impactan en el brazo, en el codo, fue el primer impacto que sentí", dijo García Harfuch.

"No pararon los impactos, había mucho ruido. Cuando se escuchan las sirenas, disminuyen hasta que ya no se oye nada. Nunca perdí el conocimiento. Cuando me bajo de la camioneta me bajo caminando, me subo a la ambulancia y ahí pido un radio para pedir un helicóptero que me pudiera trasladar a Médica Sur", agregó.

De acuerdo con las investigaciones, fue una acción del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que tuvo como saldo a tres fallecidos de la policía y 19 detenidos

Del número de detenidos, en Atlacomulco, en el Estado de México ocurrieron dos detenciones; asimismo una civil y dos policías escolta del secretario perdieron la vida al momento del atentado.

Los primeros reportes de la SCC reportaron que se dio un intercambio de disparos entre los escoltas de García Harfuch y personas en posesión de armas largas tipo Barret y granadas de fragmentación. Tres efectivos de la SSC resultaron heridos y recibieron atención médica en distintos hospitales de la zona y dos policías escolta del secretario perdieron la vida.

MÁS VIOLENCIA POR EL NARCOTRÁFICO EN CDMX

Otro caso a destacar es el del empresario francés que fue secuestrados y asesinado por una banda delictiva que desató cateos en la alcaldía Magdalena Contreras donde capturaron a tres personas sospechosas.

Una vez que un juez de Control liberó las órdenes de cateo, oficiales de la SSC, FGJ y SEMAR se dirigieron a la alcaldía Magdalena Contreras para dar cumplimiento a las diligencias ministeriales, que se obtuvieron derivado de la detención de Miguel Ángel "N", el 29 de noviembre de 2020 y a través de trabajos de investigación de gabinete y campo que permitieron identificar un domicilio ubicado en la calle Lirio, colonia el Toro, el cual posiblemente era usado como bodega por un grupo delictivo dedicado al robo de licores de alta gama.

Durante la diligencia ministerial en dicho inmueble, fueron aseguradas diversas botellas de licor, algunas de ellas con un precio comercial cercano a los 70 mil pesos, armas largas, al menos dos granadas esféricas, dosis de estupefacientes y varios costales con aparente marihuana, aunque el titular de la SSC CDMX informó que el delito sólo se trató por una cuestión de robo de mercancía.





Poo otra parte, a través de una videoconferencia la titular de la Fiscalía de Justicia (FGJ CDMX), Ernestina Godoy detalló que de 2019 al 2020 13 de los 14 delitos de alto impacto disminuyeron en la Ciudad de México, lo que representa un decremento del 39%.

Entre los ilícitos que disminuyeron Godoy resaltó el decremento que registraron los homicidios dolosos (18.7 %) y el feminicidio (11.1 %). "La tasa de homicidios pasó de 21.45 en 2018 a 10.8 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2020.

Lo cual nos ubica muy debajo de la tasa nacional que en 2020 se sitúo en 20.09 homicidios por cada 100 mil habitantes. Del 2018 al 2020, hemos obtenido 601 sentencias y vinculado a proceso a 921 imputados por este delito (homicidio)",

Godoy dijo que se han detenido 209 objetivos primordiales del crimen organizado. En materia de búsqueda y localización de personas que fueron reportadas como desaparecidas, en 2020 la Fiscalía logró ubicar a 78 % de los ausentes con vida, quienes fueron localizados durante un lapso de las primeras 24 horas. Del 1 de enero al 14 de diciembre del 2020, la Policía de Investigación (PDI) logró ejecutar dos mil 104 ordenes de aprehensión y 567 órdenes de reaprehensión, logrando un total de dos mil 751 mandamientos cumplimentados, indicó la fiscal.

CÁRTELES Y RECUENTO DE DELITOS VIOLENTOS EN LA CIUDAD

Sin embargo en los últimos años ha habido conflictos entre bandas delictivas como La Unión Tepito y la Anti Unión, además de que ya hay disputas por el territorito en la Ciudad de México por parte de estos cáteles y la Cártel Jalisco Nueva Generación.

En total hubo 748 homicidios por arma de fuego en la Ciudad México en 2020 y 591 reciben una investigación especial por parte de la FGJ CDMX.

En la Ciudad la alcaldía más violenta en el 2020 fue Iztapalapa con un total de 27 mil 239 carpetas de investigación de los cuales 129 fueron homicidios por arma de fuego, 36 por arma blanca y de los cuales 139 recibieron una investigación especial por parte de la FGJ CDMX.

Seguidas de la alcaldía Cuauhtémoc con con un total de 23 mil 173 delitos de los cuales 64 asesinatos fueron con arma de fuego y 205 carpetas de investigación por narcomenudeo.

El mes más violento fue Marzo con 78 delitos de este tipo y el mes con menos reportes por homicidio fue agosto con 58 carpetas de investigación.

(Ameyaltzin Salazar)