Asesinato de Tiara, una historia de dudas que laceran

TULTITLÁN.- Las preguntas: ¿por qué? ¿por cuánto dinero? ¿por qué así? ¿por qué a una nena? permanecen entre la familia de Tiara. Ellos creen que la falta de rspuestas nunca dejará de doler.

De 3 años y 3 meses de edad, Tiara Isabella Reséndiz fue asesinada el 29 de diciembre de 2014 a manos de un sujeto que le dio cuatro disparos a quemarropa.

Luego de 3 años y de pasar por decenas de audiencias en los juzgados de Tlalnepantla, el martes 13 de febrero se dictó sentencia de 70 años de prisión y un pago por reparación del daño por 356 mil pesos a Damián Santamaría Meza, autor material del crimen.

Pese a la sentencia la familia no está conforme.

“A pesar de todo no estoy, no estamos satisfechos, queda una profunda tristeza; nada me devolverá a mi niña y él también tiene una madre que sufre. Lo único bueno de todo esto es que ya no estará en la calle haciendo más daño porque no destrozó nada más a una familia, destrozó a varias familias y nos quedan muchas dudas, muchas lagunas”, declaró Irma Gallardo, abuela de la pequeña.

La mañana de aquel 29 de diciembre un hombre armado entró a la casa donde Tiara vivía con sus abuelos maternos, en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México.

Ellos cuidaban diariamente de la niña pues su mamá trabajaba en otra entidad los días hábiles, y su papá la visitaba cada semana.

El sujeto -de unos 32 años- entró gritando que era un asalto, sometió a dos empleadas domésticas y a los abuelos dejándolos amarrados en una habitación, y se llevó a la pequeña a otro cuarto.

Los adultos sólo escucharon gritos de Tiara y cuatro detonaciones, nada más. El tipo huyó.

Cuándo lograron desatarse los abuelos corrieron a ver a la menor y la trasladaron agonizando a un hospital donde murió minutos después por heridas de proyectil de arma de fuego, en el tórax.

De acuerdo con las investigaciones asentadas en la carpeta de investigación 655770550029014, semanas antes del asesinato, una mujer entró al domicilio pidiendo ayuda pues supuestamente la estaban persiguiendo. Solicitó entrar al baño pero fue a buscar a Tiara a una habitación y conversó con ella durante algunos minutos hasta que la abuela entró.

“Cuando me di cuenta que no estaba en el baño fui y la encontré en el cuarto de la niña; cuando Tiara me vio hacía ojitos como pidiendo ayuda, estaba incómoda”, dijo la señora Irma.

El padre de la menor, José Isabel Reséndiz, envió a la mamá de la niña la foto de una mujer para preguntar si había sido ella quien ingresó a la casa, lo que fue confirmado por los testigos.

Se trataba de Marlene Vega Alpízar, ex novia de José Isabel. Él proporcionó pistas para su ubicación y detención el 31 de diciembre por ser la sospechosa de la autoría intelectual del homicidio cuya hipótesis era crimen pasional.

Marlene fue recluida en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla donde el 1 de enero apareció muerta.

La versión oficial fue que se suicidó, pero esa versión no dejó conforme ni a su familia, ni a la de Tiara.

En el cateo a la vivienda de Marlene la autoridad halló una agenda donde detallaba la dirección, croquis y teléfono de los abuelos de Tiara, y entre sus pertenencias recientes, se encontró escrito el nombre “Damián” con un número telefónico.

El sujeto fue detenido hasta abril de 2016.

“Esto no se ha acabado; aún faltan algunos pasos para que trasladen a ese señor, pero las dudas quizás siempre nos quedan”, finalizó doña Irma.