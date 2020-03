Asesinan en la CDMX al actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza, la voz de "Gohan"

Este sábado fue asesinado, junto con su esposa y su cuñado, el actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza -famoso por dar voz a, entre otros personajes de series de televisión- Gohan de Dragon Ball Z-, durante un ataque con arma de fuego registrado en la colonia Portales, dentro de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Según informa el portal Proceso, un hombre llegó al domicilio ubicado en el número 604 de la calle Balboa y disparó directamente contra una mujer y otro hombre que ocupaban una camioneta Jeep Patriot roja. Además de abrir fuego contra otro sujeto, cuyo cadáver quedó entre el auto y la puerta del domicilio. El motivo, la presunta disputa por el litigio de un inmueble.

Posteriormente el agresor, identificado como Mario "N", de 52 años, habría disparado contra sí mismo, contra su cabeza, sin embargo paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que acudieron al lugar lo trasladaron al hospital de Xoco al detectarle aún signos vitales.

También elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar de los hechos para facilitar el operar de los Servicios Periciales y del agente del Ministerio Público.

"Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso... Que alguien me lo explique...! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años... Ayer fue un día triste...", escribió en su cuenta de Twitter el actor Mario Castañeda, quien fue padre de Mendoza al prestar su voz a Gokú.

Luis Alfonso Mendoza también fue la voz de el Conde Pátula, Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, Carlton de El Príncipe del Rap, y Joey Tribbiani de Friends.

