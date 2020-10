Asentamientos irregulares en Chalco, sin servicios y en pandemia

CHALCO. - José Álvarez llegó a comprar un terreno en la colonia "La Nueva Esperanza", en alusión a la organización de René Bejarano, líder del Movimiento Nacional por la Esperanza, uno de los nuevos asentamientos humanos irregulares en crecimiento en Chalco y en el que contar con los servicios públicos es un lujo y de alto costo.

Tan sólo más de 100 familias dependen de un solo tablero, por el que tienen que pagar 5 mil 500 para tener derecho a la energía eléctrica a través de "un diablito" y pagar una mensualidad de 100 pesos a líderes que no identificaron.

José Álvarez, es uno de los residentes de la colonia "La Nueva Esperanza" que crece, sin planeación alguna en Ejidos de Cocotitlán y en pleno sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Don José Álvarez, entre la pandemia y el crecimiento urbano en Chalco

"Yo llevo viviendo tres años aquí, compré mi terreno en pagos, me salió en 180 mil pesos en pagos de dos mil pesos mensuales"

LA MISMA HISTORIA

Y en este caso, casi se repite la misma historia del crecimiento de Valle de Chalco en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, un asentamientos irregular que se formó en lo que fue el ex lago de Chalco.

Las dimensiones son aún muy diferentes, en "La Nueva Esperanza" apenas hay algunas casas, mientras que en Valle de Chalco, el crecimiento población fue por miles en cuestión de años, hasta llegar a más de 350 mil habitantes de acuerdo al INEGI 2010.

Valle de Chalco se convirtió en municipio en 1994, "La Nueva Esperanza", apenas es un embrión urbano irregular.

En Chalco, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal, de 2009 y 2014 se registró un incremento del 1.91 por ciento del área urbana. No obstante, para 2019 se identificó que el área urbanizada se incrementó en un 7.57 por ciento. El 73.9 por ciento del territorio son áreas no urbanizadas con uso agrícola y/o de importancia ecológica.

O sea, tentación para los fraccionamientos ilegales que ya crecen al igual que "La Nueva Esperanza".

MISMAS CARENCIAS

Pero las carencias son las mismas: energía eléctrica, agua, seguridad, alumbrado público, abasto y pobreza.

Y ahí vive don José Álvarez que durante la pandemia apenas y lograba ganar 500 pesos a la semana para sobrevivir con su esposa y sus dos hijos estudiantes.

"Soy el sostén de mi familia y pues honestamente no alcanza ya no es lo mismo que cuando está uno joven y fuerte y pues ya hay limitaciones y por eso nos cuesta trabajo ciertos detallitos; yo ganaba mil 300 semanales y no alcanzaba".

EL RETO DE SUPERAR LA PANDEMIA

Enfermo de diabetes, don José es una de las personas en riesgo de contraer la covid, pero no puede mantenerse encerrado, pues tiene que salir a trabajar para tener dinero para mantener a su familia y pagar los 180 mil pesos que le costó su terreno en "La Nueva Esperanza".

"No podemos trabajar al cien por ciento por la pandemia. Para mí ha sido muy difícil, porque yo no soy asalariado ni nada de eso, y pues no nos podían surtir el producto porque todo estaba cerrado, entonces ahí la íbamos pasando con lo poquito que nos ayudaba la familia".

Además, reconoció que ante la escasez de dinero y alimentos durante la pandemia, sólo contó con la ayuda de sus familiares.

"Llegaban con la sopita, el aceite y cositas así y ha sido muy difícil; yo ganó la mitad de lo que ganaba que son 500 o 600 pesos a la semana porque no podía salir a trabajar ya va para cinco meses".

Y cómo sobrevive con la pandemia, se le pregunta.

"Ahorita con la pandemia es difícil porque yo me dedico al comercio, reparto productos a las tiendas rastrillos, encendedores, pilas pero por mi condición estoy mal de mi columna y soy diabético ya no trabajo al cien, ya nada más son horas que aguantó".

"LA NUEVA ESPERANZA", NO FIGURA EN EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CHALCO

A ese asentamiento irregular que apenas florece llegan líderes de Morena, allegados a René Bejarano, a ofrecerles gestiones para los primeros servicios públicos.

"La Nueva Esperanza" no figura entre los asentamientos humanos dentro del área urbana de Chalco, que de acuerdo a su Plan de Desarrollo Urbano Municipal, se tiene uno de los mayores conflictos, la ocupación informal del suelo y la carencia de certeza jurídica sobre la propiedad.

Presencia de líderes de la organización de René Bejarano en "La Nueva Esperanza" Chalco

Chalco tiene una Cabecera municipal, denominada Chalco de Díaz Covarrubias; 4 Barrios: La Conchita, San Francisco, San Antonio y San Sebastián;17 colonias: Agrarista, Casco de San Juan, Covadonga, Culturas de México, Ejidal, Emiliano Zapata, San Miguel Jacalones I, San Miguel Jacalones II, Jardines de Chalco, La Bomba, Nueva San Antonio, Nueva San Miguel, Nueva San Isidro, Santa Cruz Amalinalco, Tres Marías, Unión de Guadalupe y Fraternidad Antorchista.

Así como 13 pueblos: La Candelaria Tlapala, San Gregorio Cuautzingo, San Juan y San Pedro Tezompa, San Lorenzo Chimalpa, San Lucas Amalinalco, San Marcos Huixtoco, San Mateo Huitzilzingo, San Mateo Tezoquipan Miraflores, San Pablo Atlazalpan, Santa Catarina Ayotzingo y Santa María Huexoculco.

Además, de 12 Conjuntos Urbanos denominados: Paseo de Chalco, Volcanes de Chalco, Portal de Chalco, Rancho Amigo, Los Álamos, Los Héroes Chalco, Chalco Villas de San Martín, Hacienda San Juan, Pueblo Nuevo, San Marco, Hacienda Guadalupe y Bosques de Chalco I y II.

LOS GESTORES DE MORENA

El pasado 10 de octubre, la regidora de Chalco, Mireya Nayeli Ramírez Pérez y el líder de la organización Visión Ciudadana, Francisco Juárez García, ambos seguidores de René Bejarano, del Movimiento Nacional por la Esperanza, llegaron a la comunidad para entregar 30 paquetes de láminas de cartón y un par de juegos infantiles.

Y don José Álvarez fue uno de los afortunados de recibir dos paquetes de láminas para reparar su casa porque "adentro cae más agua que afuera" durante las lluvias.

TABLERO ELÉCTRICO, "BOMBA DE TIEMPO"

La misma regidora Mireya Nayeli Ramírez reconoció la necesidad de la introducción del servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que las familias dependen de un tablero que por el exceso de conexiones es "una bomba de tiempo".

Regidora Mireya Ramírez

Además, de ser un negocio para algunos liderazgos que exigen 5 mil 500 pesos a cada colono que quiera conectarse para tener energía eléctrica en su casa.

Más una mensualidad de 100 pesos como "renta".

El tablero baja energía eléctrica de un transformador de la CFE en una unidad habitacional cercana, Paseos de Chalco.

"Ni la CFE cobra tanto", reconoció la funcionaria municipal de Chalco que adelantó la urgencia de gestionar el servicio eléctrico para "La Nueva Esperanza".

" Es una gestión que nosotros estamos haciendo porqué, si es excesivo el cobro y nada más los conectan a un tablero y tienen que pagar 100 pesos cada mes, y es lo que queremos evitar", expresó.

Francisco Juárez, líder de la organización Visión Ciudadana de Morena, aseguró que ellos gestionaron que el abasto de agua sólo se cobra el 50 por ciento por parte de los piperos

Pero aún así, el costo también es alto.

Las más de 100 familias que ya viven ahí, tienen que pagar 60 pesos por un tinaco de mil 200 pesos.

RECONOCEN QUE ASENTAMIENTOS ENCARECEN SERVICIO BÁSICOS

Aunque el gobierno de Chalco y el gobierno del Estado de México reconocen que el riesgo de los nuevos asentamientos humanos es que se incrementen los costos de urbanización y dotación de infraestructura, no evitan su nacimiento

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo Urbano vigente desde el 2008, se tiene la tarea de desalentar y controlar el crecimiento urbano de los centros de población de Chalco, Valle de Chalco Solidaridad, Chimalhuacán, Los Reyes la Paz, Ixtapaluca y Chiconautla.

Pero en ninguno de estos municipios se frena el crecimiento urbano, para muestra "La Nueva Esperanza" en Chalco y a su lado también crece la colonia San Juan de Dios, con otras 100 familias.

(Sharira Abundez)