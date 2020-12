Aseguran que "Ley Higinio" pone en riesgo los servicios públicos en Edomex

TOLUCA.-La llamada "Ley Higinio", aprobada por la 60 legislatura del Estado de México, perjudicará a todos los mexiquenses, pues al desaparecer 407 figuras edilicias, entre síndicos y regidores, están en riesgo los servicios prioritarios para los ciudadanos que están estipulados en la Ley Orgánica Municipal en su artículo 69, como son: servicios públicos, agua potable, alcantarillado, parques y jardines y panteones, por ejemplo.

Por ello, Misael Toledo Ramírez, representante legal del Gobierno Autónomo Indígena del Estado de México, interpuso dos amparos, uno, el 852/2020, radicado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México y otro, el 852/2020, ante el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, así como el 156/2020, ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM).

"La propuesta que realizó el senador Higinio Martínez Miranda, en su carácter de ciudadano, no está debidamente ni fundada y está indebidamente justificada toda vez que él lo hizo a través de una política de austeridad, pero dejaron pasar desapercibidos, la legislatura del Estado de México, que al reducir los números de regidores se ponen en riesgo los servicios públicos que tutela el artículo 115, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", puntualizó el abogado.

Sostuvo que un ayuntamiento en el Estado de México funciona bajo comisiones y las que tienen mayor carga de trabajo son la Comisión de Desarrollo y Obra Pública y la de Comercio, "muchos ciudadanos requieren permisos para subdivisión de predios o echar a funcionar un negocio, también la comisión que es la de gran responsabilidad es la de Seguridad Pública, entonces, si se descuidan esos servicios públicos se descuida a todos los ciudadanos. Se están derogando más de 26 comisiones, entonces, ¿cuales son las facultades que van a hacer los ediles dentro de un ayuntamiento si ahorita ya se están derogando".

Agregó Toledo Ramírez, que con la "Ley Higinio", un solo regidor no podría atender hasta cuatro comisiones, "si apenas pueden desempeñar una comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, imagínate, ese mismo regidor le pones cuatro comisiones no las va a atender, ahora, ¿qué va a pasar con la reducción de regidores, se les tiene que pagar más y darle más presupuesto para que pueda atender cuatro comisiones, la propuesta sería, reducir los presupuestos que tiene cada una de las regidurías y se podría tener un ahorro o bajar los salarios de los presidentes municipales, pero no reducir los regidores porque eso sí vulnera el principio de progresividad de la Constitución, que dice que los derechos deben ser iguales y superiores y nunca inferiores, en este caso se lesiona el servicio público".

Y es que la "Ley Higinio", propuesta por el mismo senador de la república, Higinio Martínez Miranda, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y avalada por la 60 legislatura mexiquense, tiene como argumento principal el ahorro de hasta mil 500 millones de pesos que se les paga a 407 cuerpos edilicios que se estarían eliminando para las próximas elecciones de 2021.

Ahora, lo que también defiende el abogado Misael Toledo Ramírez, representante del Gobierno Autónomo Indígena del Estado de México, es que los pueblos indígenas se quedarían sin representante en un ayuntamiento, "ese decreto se les tiene que echar abajo, porque ya tenían derecho los compañeros indígenas a tener un regidor indígena en cada municipio y como no se tomó en consideración a los indígenas dentro de los municipios, entonces esa falta de consulta es violatoria de los pueblos indígenas".

Finalizó el abogado que lo que sustenta con los recursos interpuestos, es que se estarían descuidando los servicios públicos que son de interés público y de interés general.





(Sharira Abundez)