Asegura segunda victoria contra covid... y sigue con su música en CDMX

El experto chelista, aseguró que no toca por dinero -solo alcanza a reunir unos 200 a 300 pesos por día-, sino porque quiere contribuir con la gente en "su lucha contra la pandemia" y una forma es tocar su música, escuchar, sentir ese ritmo que hace que nuestras "vibraciones sean positivas" (Foto: Especial)

Luis Alberto Rey a sus 65 años de edad asegura haber vencido en dos ocasiones a la covid-19 que se había infiltrado en su cuerpo, y aún así, no deja de viajar en el Metro de la CDMX, cargar su chelo y camina por las calles para tocar música y con sus melodías dar una mensaje positivo a la ciudad que padece psicosis por la pandemia.

Aún con el semáforo en rojo por la alerta sanitaria, don Luis Alberto Rey dijo que tiene que salir a escondidas a tocar, para no ser capturado por la policía, a ofrecer su música a los cuatro vientos, a ser positivos, y no dejarse vencer por la covid-19 que "mata más que la obesidad, el cáncer, que la diabetes y el cigarrillo". Es muy peligroso, reconoció, pero no hay que dejarse vencer.

Él se contagió en dos ocasiones con el coronavirus. La primera vez fue ligero y salió adelante, pero la segunda fue más riesgosa: "tengo la culpa, no me puse el cubrebocas, por un descuido mío, cuando subí al Metro, donde hay muchos indigentes, ambulantes, drogadictos, los que contagian".

Con un tratamiento homeopático gratuito de nosode que le dio el investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo (AUCh), Felipe de Jesús Ruiz Espinosa, don Luis Alberto, logró salir adelante en la segunda vez que se infectó con el coronavirus y solo dejó pasar cuatro días de que se sintió bien, "para salir, no a contaminar, sino a tocar música".

NACIDO EN VENEZUELA, LE GUSTA TOCAR EN LAS CALLES DE LA CDMX

Con su chelo a cuesta, don Luis Alberto sale muy temprano, 7 am, de su hogar que se ubica en la calle Allende y República de Chile, en pleno corazón de la CDMX, para buscar algún espacio afuera de la estación de Etiopia o de Tasqueña, ya que no puede estar en el zócalo capitalino, donde participaba anteriormente en la esquina, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, daba su habitual conferencia mañanera.

Pero este músico que le gusta tocar en las calles de la CDMX es originario de Venezuela, donde es heredero de ocho generaciones de músicos, fue militar, fundador de la orquesta filarmónica juvenil. Estudio en el Conservatorio de su país y se especializó en el chelo en Europa.

HACE 10 AÑO LLEGÓ A MÉXICO

Recordó que de Venezuela viajó a Estados Unidos donde se encuentran sus hijos, posteriormente vino a México, donde se quedó a disfrutar de la ciudad y a tocar sus música. él participo en orquestas, colectivos, fiestas, festivales, pero lo que más disfruta es tocar en las calles.

Hace siete años le robaron su su chelo y tuvo que dedicarse a otras actividades como ser guardaespalda (por su antecedente militar), valet parking, viene-viene, seguridad y hasta lavacoches para sobrevivir y adquirir un nuevo chelo.

NO SE ESCAPA DEL JUEZ CÍVICO

Este músico venezolano que toca en las calles de la CDMX no se escapa a ser víctima de la policía capitalina, de ser remitido ante el juez cívico, o retirado a la fuerza del zócalo y de las avenidas céntricas porque deben estar vacías por la pandemia.

Pero no es su único problema, también se enfrenta a las exigencias de las cuotas de la mafia que domina la zona centro, pero eso no lo importa a don Luis Alberto, ya que lo único que quiere es tocar su música, "generar vibras positivas para la gente que vive con el miedo del virus".

Dijo que en este momento, los artistas deben de estar más en las calles apoyados por el gobierno, ya de que de esa manera, contribuyen a disminuir el estrés y la psicosis que deja la pandemia, pero solo llega la policía a retirarlos.

ACEPTA "OFRENDAS" A CAMBIO DE SU MÚSICA

A este experto chelista, aseguró que no toca por dinero -solo alcanza a reunir unos 200 a 300 pesos por día-, sino porque quiere contribuir con la gente en "su lucha contra la pandemia" y una forma es tocar su música, escuchar, sentir ese ritmo que hace que nuestras "vibraciones sean positivas".

Reconoció que hay gente que se le acercan y no le ofrecen dinero, sino algún alimento, un pollo rostizado, un envase de leche, pan, otros algunas monedas, pero también hay personas que escuchan su música, y solo le dan un agradecimiento.

Don Luis Alberto ha participado en orquestas cuyas pagan son excelentes, pero en esta época de pandemia, hasta en funerales llega a tocar.

A él le gustan las calles de la CDMX pero también si alguien le garantiza la comida, toca gratis a donde lo lleven. A viajado por Chiapas, Veracruz, por "donde hacen el pulque" (Hidalgo", entre otras entidades de la República Mexicana,

Su único acompañante, es su chelo, y su amor por la música. A él coronavirus ya lo venció dos veces. No le teme.

cmo