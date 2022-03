Asaltos en CU con sofisticada técnica de cheques falsos

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó sobre un grupo de sujetos que se dedican a defraudar a la comunidad estudiantil con la entrega de cheques al portador.

Para lo anterior, los sujetos les aseguran a sus víctimas no saber cambiar un cheque en el banco, no tener identificación oficial o dicen estar de paso por la ciudad, por lo cual, mencionan no poder acudir a la sucursal bancaria para hacer efectivo el cobro del cheque.

Así es que le piden a la persona engañada dejar en garantía teléfonos celulares, tabletas, relojes inteligentes o computadoras portátiles mientras realizan el supuesto cobro.

La UNAM sostuvo que ha tenido reportes de su comunidad universitaria que fueron víctimas de estos sujetos y detalló que esta actividad la realizan principalmente en las inmediaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en las estaciones Copilco y Universidad, así como en las estaciones Zona Cultural y Ciudad Universitaria del Metrobús.

Foto: Especial

En este sentido, la máxima casa de estudios recomendó evitar comunicación verbal con personas desconocidas y alejarse de ellas, no prestar ayuda a personas que no sean conocidas para realizar procesos bancarios y no acceder a la entrega de algún objeto o pertenencia a cambio de cheques o aparentes rollos de billetes.

Además, hizo el llamado a realizar el reporte a la Central de Atención de Emergencias (CAE) de la UNAM por medio de la aplicación S.O.S. UNAM, la cual, está disponible de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones en los Sistemas Operativos Android y IOS Apple. En ésta, es posible realizar una llamada de emergencia con solo presionar el botón de la aplicación, detalló

Foto: captura de pantalla

BV