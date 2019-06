Asaltos diarios en CU, usan el mismo modus operandi

Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunciaron asaltos que se registraron en días consecutivos dentro de las calles de Ciudad Universitaria (CU), y como resultado de los atracos se reporta a dos alumnos heridos con armas blancas.

Los asaltos se dieron el lunes, martes y miércoles de esta semana

Compañer@s esta semana se registraron 3 incidentes de alto riesgo, con arma blanca y arma de fuego. Les aseguro que seguirán aumentando de mantenerse impune los delincuentes e inclusive podrían ser peores como el lunes, no se pueden descartar secuestros”, se lee en una publicación de la red social Facebook.



LUNES

El primer incidente ocurrió en la entrada a CU ubicada entre Copilco y Odontología. De los dos estudiantes que fueron heridos con arma blanca, uno se encuentra hospitalizado en la Clínica 8 del IMSS. En tanto, uno de los agresores se encuentra detenido por posesión de drogas y causante de lesiones.

MARTES

En el asalto reportado este martes 18 de junio, los estudiantes denuncian que el robo fue perpetrado por sujetos que portaban armas de fuego y que viajaban a bordo de un vehículo color rojo. En la parada de la facultad de Contaduría asaltaron a entre 7 y 9 alumnos de la UNAM.

MIÉRCOLES

De acuerdo con una de las víctimas, el atraco sucedió cerca de las 21:15 horas indicarón que los asaltantes habían descendido de un automóvil rojo, “parecía ser un Mazda”, cuyas playas serían CTO-605.

Los sujetos pretendían que revisar las llantas del vehículo.

Se ubicaban justo en el cruce peatonal que lleva al Estación Cu Metrobus. Nos asaltaron justo al momento de pasar cerca, nos cerraron el paso sobre la banqueta y con una pistola tipo escuadra nos despojaron de celulares y carteras, acto seguido emprendieron la fuga, por dentro del campus, con dirección a la Av. Insurgentes rumbo al sur”, cuenta uno de los asaltados.



“No nos consta si otros universitarios pasaron alguna incidencia. El país atraviesa una crisis pero no es excusa para no tratar de mantener CU seguro con un cuerpo de seguridad, lo situación actual no sirve y ni servirá ante personas armadas y venta de narcoticos todos los días visiblemente en el campus”, agrega la publicación de denuncia en Facebook.

