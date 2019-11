Asaltan y balean a ciclista, pese a reforzamientos de seguridad

A pesar de que desde 2015, luego del asalto a 20 ciclistas, autoridades de Morelos y Ciudad de México reforzaron la seguridad en la ciclovía a las faldas del Ajusco, ayer se dio un nuevo caso donde inclusive la víctima fue baleada.

Se trata de un hombre de 51 años de edad que circulaba por la vía a las 15:30 horas, cuando a unos dos kilómetros del entronque con la carretera Picacho Ajusco, en dirección al sur, fue interceptado por dos hombres y una mujer, uno de los cuales le apuntó con una pistola.

"¡Párate, párate!", le ordenó a gritos, pero el ciclista aceleró para evitar el atraco e instantes después fue alcanzado por una bala que lo hizo caerse de la bicicleta.

Los delincuentes corrieron hacia él y le robaron dinero, identificaciones y hasta su bicicleta, una Shimano de montaña rodada 26; luego huyeron a pie, internándose en la zona boscosa.

Fueron casi 30 minutos agobiantes, pues la zona es desolada, hasta que unos paseantes encontraron al ciclista y solicitaron el apoyo de una ambulancia, la cual lo trasladó al Hospital Ajusco Medio, donde su estado de salud es reportado como fuera de peligro.

Sobre los sospechosos, tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la Procuraduría local no cuentan con ninguna pista, ya que el afectado no logró verles bien el rostro, no había cámaras en esa parte de la vía ni tampoco testigos.

La seguridad en la ciclovía de la alcaldía Tlalpan ya había sido reforzada ante los constantes asaltos, incluyendo el de 20 ciclistas, ocurrido en marzo de 2015; en febrero de 2017, en coordinación con autoridades de Morelos, se volvió a reforzar, incluso con policías a caballo.

fmma