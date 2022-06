Arrestan a Víctor Garcés, exdirector jurídico de La Cruz Azul

Víctor Garcés Rojo, exdirector Jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, fue detenido la tarde de este viernes por elementos de la Policía Federal Ministerial y de Investigación de la Ciudad de México.

El arresto ocurrió en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Garcés Rojo se encontraba prófugo de la justicia y se le acusa de presunta delincuencia organizada y lavado de dinero.

El pasado 12 de mayo, Guillermo Álvarez, expresidente del club Cruz Azul y de la cooperativa de la cementera reapareció con un video donde lamentó los hechos de violencia en Tula, Hidalgo.

El exdirectivo indicó que debido a su situación legal le es imposible intervenir para sofocar las disputas internas.

"Soy Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, socio número 874 de la Cooperativa Cruz Azul, sociedad cooperativa limitada. Por diversas circunstancias no he podido estar cerca ni mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización, para poder explica el porqué de las causas. Y en virtud de las circunstancias en las que me encuentro, no he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de los hechos. Las circunstancia en la que se ha visto envuelta recientemente la organización con sus diferentes plantas y oficinas corporativas, no solamente duele, me apena, sino que me siente imposibilitado y ajeno a intervenir para llegar a mejores acuerdos y sobre todo tener una marcha normal operativa de la organización, que durante muchos años ha sido pilar en la industria de la construcción", indicó Álvarez Cuevas en un video que dura poco más de dos minutos y que fue publicado en la cuenta de Facebook llamada "Ser Azul".

En febrero de este año, en una entrevista con Javier Alarcón, Víctor Manuel Velázquez, actual presidente del Consejo de Administración y Vigilancia de la Cooperativa afirmó que aunque parece Billy Álvarez ya no tiene nada que ver con Cruz Azul tras dejar el cargo como presidente de la Cooperativa y por estar prófugo de la justicia, el exdirectivo aún tiene influencia en la Máquina.

De acuerdo a Velázquez, poco más de 60 socios todavía son influenciados por Billy Álvarez, a pesar de que tiene una orden de aprehensión en su contra desde hace ya dos años, por la presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"Desgraciadamente en la planta de Cruz Azul Hidalgo todavía existe un grupo de socios, aproximadamente entre 60 y 70, que son del grupo de Guillermo Álvarez y Guillermo Álvarez con su hermano y con su cuñado todavía siguen moviedo los hilos de esa gente que está en Ciudad Cooperativa, secuestrando la planta, porque no hay otra forma de decirlo".

En abril de 2021, dos exdirectivos cercanos a Guillermo Álvarez Cuevas "Billy Álvarez" expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar información a cambio de obtener un criterio de oportunidad (testigos colaboradores).

EL DENUNCIANTE

La Silla Rota tuvo acceso a las declaraciones que Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, exasesor jurídico de la Cooperativa, y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, abogado, en las que detallan el esquema financiero que utilizaron los hermanos Guillermo y Alfredo Álvarez -junto con el ex directivo Víctor Manuel Garcés- para lavar dinero de la Cooperativa La Cruz Azul.

Tanto Miguel Eduardo como Ángel Martín tienen vigente una orden de aprehensión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada, emitida desde agosto de 2020 por un juez del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

"He sido socio de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L, por más de 34 años y, durante esos años he desempeñado diversos cargos entre los que destaca el haber sido Director Jurídico de la Cooperativa desde el año 2012 hasta la fecha", indicó Miguel Eduardo Borrell, socio de la cooperativa

De acuerdo con la declaración de Borrell Rodríguez, entre las funciones que tenía al ser director Jurídico se encontraban emitir opiniones jurídicas, dar atención, seguimiento, así como propuesta de contratación de especialistas externos en temas administrativos, civiles, mercantiles, penales y laborales.

Según su testimonio, a finales de 2012 fue convocado a una reunión en la Dirección General de las Oficinas de la Cooperativa en la que estuvieron José Alfredo Álvarez Cuevas, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, el abogado personal de "Billy"; el ex director jurídico Víctor Manuel Garcés Rojo; Ángel Junquera Sepúlveda y Mario Sánchez Álvarez.

En ese encuentro, según Borrell Rodríguez, los hermanos José Alfredo y Guillermo Héctor, así como Víctor Manuel, solicitaron a los asistentes recursos de la Cooperativa que no pudieran ser rastreados, ya que los tenían que entregar a socios, así como a algunas autoridades.

En dicha reunión, Víctor Manuel Garcés Rojo, José Alfredo Álvarez Cuevas y Guillermo Héctor Álvarez Cuevas le requirieron a Ángel Martín Junquera Sepúlveda que los auxiliara para obtener recursos de la Cooperativa, que no pudieran ser auditados o seguir el rastro de del dinero para ocultar su origen o destino, pues refirieron que necesitaban de dichos recursos para repartir a los socios por concepto de ´bonos´ o, incluso, a diversas autoridades.

En su declaración, Miguel Eduardo Borrell Rodríguez detalla cada una de las actividades ilícitas que fueron llevando a cabo los directivos, entre ellas, la simulación de contratos autorizados por Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, con distintas empresas fachada para la obtención de recursos.

"Fue así como tuve conocimiento de la existencia de diversas empresas que habían sido contratadas por sugerencia o imposición del licenciado Víctor Manuel Junquera Sepúlveda, para la supuesta presentación de determinados servicios profesionales, sin embargo, de esas empresas jamás vi un solo entregable o la materialidad de los supuestos servicios prestados".

El denunciante asegura que el esquema que implementaban José Alfredo Álvarez Cuevas, así como Víctor Manuel Garcés Rojo, consistía en presionar al área Jurídica para que se pagaran las facturas o de lo contrario obtenían la autorización directa de Guillermo Álvarez Cuevas con la ayuda de Ángel Martín Junquera Sepúlveda.

"En diferentes ocasiones tuve conocimiento que el licenciado Ángel Martín Junquera visitaba, durante los fines de semana, al director general Guillermo Héctor Álvarez Cuevas en su casa o también en el hotel Camino Real del Pedregal o, incluso, en el Hotel Royal Pedregal, lugar en concentración del equipo de futbol Cruz Azul".

Algunas de las empresas que menciona Miguel Eduardo Borrell Rodríguez en su declaración son: Plexival, S.A de C.V; Trans Nau, S.A de C.V; Asesorias Profesionales Eicer, S.A de C.V; K&C Consulting, S.A de C.V; así como Expertos en Asesoría Empresarial, S.A de C.V.

DESDE LA CLANDESTINIDAD, ´BILLY´ ÁLVAREZ APELA AL OLVIDO: COOPERATIVA

En un comunicado, la Cooperativa Cruz Azul advirtió que "Billy" Álvarez apela al olvido mediante un video producido desde la clandestinidad como si el saqueo que encabezó y con el cual defraudó a miles de familias nunca hubiese ocurrido.

"El video de este día resulta lesivo y un insulto para todos los socios y trabajadores de La Cruz Azul, a quienes la familia Álvarez Cuevas, durante décadas, quiso despojar de su patrimonio. El mensaje de Billy Álvarez resulta un insulto también para todos los miembros de la comunidad hidalguense afectados por la violencia de quienes pretenden mantener viva su corrupción en dicha entidad; y desde luego, para el conjunto de la sociedad mexicana, que al igual que nosotros, confía en la construcción de un estado de Derecho y un ejercicio expedito de la justicia para todo el país", criticó.

Advirtió que el proceso se mantiene vigente y es menester recordar el daño patrimonial y al tejido social que "Billy" Álvarez representó para esta empresa, pues se trata de un "saqueo patrimonial equivalente a siete veces el monto de la estafa maestra y que durante más de tres décadas, no mostró interés alguno en el más básico bienestar social y humano de los trabajadores y auténticos dueños de La Cruz Azul S.C.L.

Tanto sólo entre enero de 2016 y fines del 2017, recordó, el daño patrimonial causado por "Billy" Álvarez se calcula superó los 200 millones de pesos, triangulados mediante un conjunto de "empresas fantasma" y pequeños despachos entre los que se destacan Attar 2715 S.C., Aura Desarrollo Social, Corporativo Facundia, Desarrollo Social Verseny, Recursos Financieros Kerala y Capital Humano y Financiero Ambar, Argema Consultores, S.C., Hesperia Imagina, S.A. de C.V. y Zetilia, S.A. de C.V".





