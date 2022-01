"Arrebatamos un cachito de justicia"; sentencian a 93 años a feminicida de Diana

?#VIDEO | "Se logró una pena de 93 años al maldito que me quitó a mi hija, pero eso no es alegría, eso no es felicidad porque Diana no regresa"; así es como reaccionó la madre de la joven asesinada ante la sentencia de su feminicida. #ep https://t.co/KwUTZOost8 pic.twitter.com/Jr1FYTxS7T