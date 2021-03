Arranca vacunación anticovid en Metepec; reciben a adultos mayores con refrigerio

TOLUCA.-En el primero de tres días de vacunación contra la covid-19, en el municipio de Metepec no hubo contratiempos para vacunar por primera vez a los adultos mayores de 60 años de edad, cuyo universo asciende a los 33 mil, de acuerdo con informes del ayuntamiento.

En una de las sedes que es el Tecnológico Nacional de México, se les otorgó a las personas mayores y a sus acompañantes, gel antibacterial y se les sanitizaba el cuerpo, al tiempo en que personal del mismo ayuntamiento metepequense les daban un pequeño refrigerio consistente en un plátano, un pedazo de "alegría" y una pequeña botella de agua.

Para luego, revisar los documentos de la persona a vacunar y sentarla en espera de recibir su dosis de Pfizer. De forma paralela, tanto las carpas instaladas para los adultos en silla de ruedas, como el gimnasio del inmueble educativo destinado a las personas que llegaban a pie, se sanitizaban constantemente para evitar un posible contagio de la pandemia.

"Todo ha sido muy rápido, me trae m nieta para que me vacunen y me siento contenta", expresó la señora María Esther.

Al entrevistar a doña Socorro Hernández, manifestó que a sus familiares no les fue complicado reunir sus documentos e inscribirla para ser vacunada, "para nada, fue fácil y estamos avanzando rápido, lo mejor es que ya llegó la vacuna y eso me da tranquilidad".

En las instalaciones el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM), también se dejó ver la organización entre efectivos de tránsito que daba vialidad para evitar aglomeraciones de vehículos, así como la atención por parte de personal del ayuntamiento hacia las personas de la tercera edad, a quienes incluso se les acercaba una silla de ruedas para su traslado en caso de que sus condiciones físicas no les permitieran caminar.

"Estamos ayudando a todos a llenar sus formatos, sino traen sus formatos aquí tenemos formatos, todos los adultos mayores de Metepec serán vacunados. Sino llegan en el horario establecido se les va a atender, sino les corresponde esta sede también se les atenderá y todos serán vacunados, es una vacuna que es completamente segura", citó la presidenta mundial, Gabriela Gamboa Sánchez.

En lo que respecta a la Universidad del Valle de México, también prevaleció el orden y la comodidad para los metepequenses mayores de 60 años fue el único punto donde se realizó la vacunación contra el nuevo coronavirus dentro de los automóviles.

Las tres sedes estarán funcionando hasta el domingo en un horario de 9:00 a las 17:00 horas, con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional.

Centro de vacunación en automóvil en la Universidad del Valle de México de Metepec

LLEGADA DE VACUNAS A EDOMEX

En breve llegarán al Estado de México más de un millón de vacunas para dar cobertura a la mayoría de los adultos mayores que habitan esta entidad federativa. De forma global, hay un millón 900 mil mexiquense mayores de 60 años en los 125 municipios.

"En los próximos días nos van a llegar más de un millón de vacunas adicionales, para poder cubrir la mayoría, casi todos los adultos mayores del Estado de México, tenemos un millón 900 adultos mayores en todo el Estado de México y queremos en las próximas semanas vacunar a todos, cuando menos por primera vez, su primera dosis, para que esto nos permita cuidarlos, cuidarlas y también ir retomando más actividades", citó el gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, anunció en su cuenta de Twitter que el Estado de México mantiene en color naranja su semáforo epidemiológico, "es muy importante que se sigan respetando todas las medidas sanitarias establecidas. he enviado un nuevo exhorto a las y los presidentes municipales de nuestra entidad para que reiteren entre la población, la importancia de cumplir con dichas disposiciones (sanitarias), dando especial atención a aquellas actividades relacionadas con las vacaciones, así como con las celebraciones religiosas y parroquiales de la temporada".





(Sharira Abundez)