Arranca jornada virtual de Diversidad Sexual en la UNAM

Este miércoles y jueves se llevará a cabo, de manera virtual a causa de la pandemia de covid-19, la Jornada de la Diversidad Sexual 2020 #SomosDiversidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A través de conversatorios, diálogos y materiales audiovisuales, Universum, Museo de las Ciencias, y en el Museo de la Luz de la UNAM serán las sedes de este evento.

Según publica la Universidad, la jornada tiene el propósito de crear un espacio de reflexión sobre la diversidad sexual y promover una actitud de inclusión a través de la divulgación científica, así como lograr el respeto pleno a los derechos de las personas LGBT+.

Especialistas reflexionarán sobre la importancia de continuar construyendo una sociedad incluyente.

Conversatorios

En el Universum se llevará a cabo el conversatorio sobre Derechos sexuales y reproductivos en la diversidad sexual, que contará con la participación de Juan Antonio Rodríguez Higuera, médico sexólogo; Luis Raúl Albores Morales, director del Programa de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); y Carolina Pacheco Luna, integrante del Laboratorio Feminista Derechos Digitales de la UNAM.

La segunda mesa de análisis abordará el tema de Familias diversas. Participarán David Barrios, médico sexólogo; Miriam Ángel, presidenta de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual, y Jaime Morales Beltrán, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.

Diálogos

Se realizará un diálogo con Constantino Macías García, exdirector del Instituto de Ecología, sobre las Bases biológicas de la conducta sexual, el moderador será Martín Bonfil, divulgador de ciencia.

Otro será efectuado, con Lucía Ciccia, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, sobre Identidad de género y orientación sexual. La moderadora de este diálogo es Alejandra Parra Medina, jefa del Departamento de Difusión y Extensión del propio CIEG.

También se hará el pronunciamiento "Museos: espacios libres de violencia y discriminación LGBT+", presentado por María Emilia Beyer Ruíz, directora de Universum. Se unen algunos titulares de museos de la Ciudad de México.

Love is love

En el Museo de la Luz se ofrece una propuesta cinematográfica a través de su página oficial y redes sociales, con el cine club Love is love.

¿Tener diferente identidad de género u orientación sexual es motivo para violentar los derechos de las personas?



¿Cuáles son los derechos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a los humanos?



¡Súmate al conversatorio! #SomosDiversidad#PRIDE2020 pic.twitter.com/pdfRnCCQnk — DGDC, UNAM (@DGDCUNAM) June 24, 2020

Se seleccionan cuatro películas que promueven la tolerancia y la no discriminación:

"Call me by your name" (Llámame por tu nombre), del director Luca Guadagnino (Estados Unidos, 2017) y;

"Una mujer fantástica", del cineasta Sebastián Lelio (Chile, 2017), son algunas de ellas.

Los programas completos de actividades se pueden consultar en https://www.facebook.com/UniversumMuseo/.

(djh)