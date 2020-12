Arquidiócesis de Toluca pospone peregrinación a Basílica de Guadalupe

Por primera vez en 82 años consecutivos, la Arquidiócesis de Toluca pospone la peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe en la capital del país, esto con el fin de evitar contagios de la covid-19 ya que en esta tradicional muestra de fe, que se desarrolla la primer quincena de cada mes de febrero, se movilizan hasta 130 mil personas ya sea a pie, en bicicletas o en camiones.

El Arzobispo, Francisco Javier Chavolla Ramos, refirió en sus redes sociales que "por lo pronto no podemos organizarla porque corremos el peligro, van en realidad, los que van a pie son cerca de 80 mil, inician 15 mil aquí (en la catedral toluqueña), pero se van uniendo y terminan como 80 mil (en la Basílica de Guadalupe), aparte, son cerca de 40 mil los que van en camiones, los de bicicleta son 10 mil, entonces, son masas que no podemos correr el riesgo, por lo pronto no vamos a poderla realizar, la posponemos a tiempos mejores", reconoció el religioso.

Desde hace más de ocho décadas, miles de fieles a la Virgen de Guadalupe recorren en solo tres días, partiendo de la Catedral de Toluca a la Basílica, alrededor de 72 kilómetros.

Su primer parada es el municipio de Ocoyoacac, posteriormente la alcaldía de Cuajimalpa, en la Ciudad de México, para arribar al centro mariano y darle gracias a la virgen por todos los favores hechos durante un año.

Los miles de feligreses provienen de municipios como Atlacomulco, Acambay, El Oro, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Xonacatlán, Toluca, Lerma, San Mateo Atenco, Ocoyoacac, Metepec, Zinacantepec, Tenango del Valle, Villa Victoria y Donato Guerra, incluso hacen el largo peregrinar personas de la Diócesis de Ciudad Altamirano, Guerrero, de la de Cuernavaca, Morelos y Tenancingo, en el Estado de México.

También acuden creyentes de la zona oriente, como es el caso de quienes habitan en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco Solidaridad, entre otros.

(Ameyaltzin Salazar)