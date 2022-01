"Aquí somos felices" adultos mayores regresan a bailar al son de una conga

No importa si es danzón, chachachá o cumbia, Lidia y su esposo José, sienten el cuerpo lleno de vitalidad y comienzan a bailar. Sus atuendos son elegidos cuidadosamente, tratan de coordinar el color del blazer de ella con el sombrero de él. Son Los Jubilosos de Toluca y tras meses de ausencia, regresaron para adueñarse de la Concha Acústica, en Toluca, Estado de México.

A este lugar, decenas de personas llegan lo mismo solas que en pareja para pulir el piso con sus mejores pasos de baile. Sonríen y se nota pese a los cubrebocas. Casi año y medio se suspendieron los Martes y Jueves de Jubilosos por la covid-19, hoy ya con tres dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2, no pueden dejar de bailar.

(Foto: Fernanda García)

No importa si son jóvenes, adultos o de la tercera edad, tampoco si llevan años casados o sólo se ven cada semana, saben que, aquí uno no llega a platicar con palabras, sino al compás de una conga o un teclado. La música es en vivo y no los deja más que sentir cada compás.

Aunque fue en noviembre que se reactivaron las tardes de música y baile en Toluca para Los Jubilosos, con la cobertura de la dosis anticovid de refuerzo, el grupo comenzó a nutriste más.

(Foto: Fernanda García)





"Llevo 20 años viniendo a bailar con mi esposo, el baile me hace estar bien. Sí, está la enfermedad esa pero si no nos moríamos de covid, nos moríamos de tristeza. Necesitábamos regresar a bailar, estuvimos mucho tiempo encerrados y muy tristes, éste es nuestro ejercicio, esto nos mantiene sanos", declaró para La Silla Rota mientras descansaba con su marido para seguir danzando, con quien lleva 56 años de casada.

Cada paso lo ejecutan con elegancia, la cadencia es necesaria para que sus almas hablen y los zapatos bien pulidos, se desgasten.

(Foto: Fernanda García)





"Aquí somos muy felices, somos familia, nos conocemos hace tantos años que estamos contentos de que aquí seguimos muchos de nosotros, pese a todo".

La música volvió a sonar. Las articulaciones volvieron a moverse. Y cómo el cubrebocas es obligatorio, hasta a esos les pusieron lentejuelas.

De acuerdo con los integrantes de la mesa directiva de la Asociación de Bailadores Jubilosos de la Concha Acústica, los bailes se llevan a cabo los días martes y jueves en este punto emblemático de la ciudad de Toluca y los miércoles en el Paseo Constitución.

aemz