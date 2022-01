"Aquí encontré a mi hija sin vida" exigen justicia familiares de Melanie

LOS REYES, LA PAZ. – A casi un mes del feminicidio de Melanie Vielma Pérez, familiares y colectivos feministas regresaron al lugar donde la encontraron para exigir justicia.

Aún con el dolor y la impotencia que provocó su partida, sus deudos le rindieron un homenaje en la colonia Libertad para recordar que el caso sigue impune.

"Aquí encontré a mi hija sin vida el 16 de diciembre y hoy venimos a ponerle una cruz para exigir justicia en su nombre", explicó María de los Ángeles.

Con una pala y un pico rascaron el terreno y colocaron una cruz de madera con el nombre de la pequeña, luego su madre la adornó con flor de alcatraz.

Luego lanzaron consignas, levantaron una plegaria y se abrazaron para consolar a los familiares de Melanie.

"Lo que quiero es pedir apoyo para saber qué sigue y cuál es el siguiente paso para no quedarme detenida ni parada", dijo.

Explicó que hasta el momento las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no le han brindado avances en el caso, por lo que llamó a acelerar las indagatorias.

"Hasta el momento no se encuentra nada, ellos me comentan que siguen trabajando, pero desafortunadamente con tan pocas pistas no hemos encontrado nada aun"

La menor de 13 años fue localizada con signos de violencia en un terreno baldío frente a la escuela primaria Tierra y Libertad, en la zona alta de esa localidad.

La pequeña acompañó a su hermana a la primaria pero de regreso a casa fue atacada por alguna persona desconocida.

A pesar de que su vivienda se encuentra a unos diez minutos del lugar, ninguna persona de la colonia se dio cuenta de la agresión.

El cuerpo de la menor presuntamente tenia huellas de violencia y tuvo que ser reconocido por su madre.

Durante el homenaje, feministas y familiares de víctimas de otros feminicidios, como el de Diana Florencio, ocurrido en el municipio de Chimalhuacán, acompañaron a los deudos.

Lamentaron que las autoridades de la entidad y de los municipios no garanticen la integridad de las mujeres y cada año se incrementen los casos de violencia.

Además, reiteraron el llamado para que el municipio de Los Reyes La Paz sea incluido en la alerta de género que prevalece en 11 localidades debido a que la violencia ha incrementado.

"Es un colectivo que esta contra el feminicidio y hoy me acompañaron para colocar la cruz y pedir a las autoridades de que sigamos luchando en el camino de la mano".









