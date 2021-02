Aprueban presupuesto de Huixquilucan con reducción de 9.2%

HUIXQUILUCAN.- Por mayoría de votos, el Cabildo de Huixquilucan aprobó el Presupuesto de Egresos e Ingresos 2021, el cual contempla una reducción 9.2 por ciento, respecto al ejercido en 2020, lo que significa que el gobierno municipal dispondrá de 268 millones 175 mil 442 pesos menos, derivado de los recortes presupuestales que ha realizado la administración federal en el último año.

De acuerdo con el documento enviado por la Tesorería Municipal a los integrantes del Cabildo, para este año se prevén ejercer dos mil 637 millones 816 mil 833 pesos, de los dos mil 905 millones 992 mil 275 pesos que se gastaron en el año anterior.

El alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, informó que la mayor cantidad de los recursos a ejercer este 2021, se enfocarán en proyectos de infraestructura de salud, obra pública, así como para el reforzamiento de la seguridad, con la compra de patrullas y armamento nueve milímetros y de armas largas para los policías locales.

TERMINARÁN EL HOSPITAL DE SAN FERNANDO Y AUMENTAN RECURSOS PARA COVID-19

En medio de cuestionamientos de la regidora Gabriela Garay Barragán por un aumento de la partida 2540 de Materiales y Suministros Médicos, debido a que ésta incrementó más de un millón de pesos para el mes de julio, el alcalde Enrique Vargas del Villar recordó que la emergencia sanitaria por la covid-19 continúa, por lo que ha sido necesario destinar mayores recursos para comprar los insumos médicos que requieren los servicios de Protección Civil y el Instituto Municipal de la Salud, para seguir atendiendo a la población que enfrente esta enfermedad y otros padecimientos relacionados.

El edil destacó que, para este año, se prevé la conclusión del Hospital de San Fernando, ubicado en la comunidad del mismo nombre, en la colindancia con Cuajimalpa, y el tercero que se construye en su administración, con el fin de fortalecer los servicios y la atención médica en la zona popular de este municipio.

Indicó que también se contempla la puesta en marcha del Auditorio Municipal, que fue reconstruido; así como la apertura de nuevos jardines de niños como el de San Ramón y de comedores infantiles, para apoyar la alimentación de los pequeños que enfrentan una situación de vulnerabilidad y que se ha agravado durante la pandemia.

Enrique Vargas destacó que también se concluirá la perforación de dos pozos de agua en comunidades que dependen del Sistema Cutzamala, para garantizar su independencia, especialmente, en temporadas de estiaje como la que se enfrenta, lo que permitirá que, al final de esta administración, se cuenten con 13 pozos nuevos, con los que, dijo, se ha incrementado en mil 300 por ciento el abastecimiento del líquido, principalmente, en comunidades altas y alejadas.

ELIMINAN DEUDA HISTÓRICA

"Nosotros arrancamos mi primer gobierno con mil 670 pesos en los bancos y se tenía una deuda histórica de mil millones de pesos; en la primera quincena, no teníamos ni para pagar sueldos, pero hemos hecho un gran trabajo, hemos sido muy responsables en el manejo del dinero de los huixquiluquenses y, aun cuando desde el año pasado y éste enfrentamos los años más críticos desde 1930, no quedamos a deber nada a proveedores, no se corrió a nadie y no se le bajó el sueldo a nadie. Esto es servir a la gente de manera correcta", dijo el alcalde.

Vargas del Villar aseguró que el presupuesto se seguirá manejando de manera responsable, pues se continuará invirtiendo en todos los rubros, por lo que la gente puede estar segura de que no le falló a quienes le dieron su confianza y a aquellos que no lo hicieron.





(Sharira Abundez)