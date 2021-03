Aprueban licencia a Julio César Moreno para dejar Venustiano Carranza

El Congreso de la Ciudad de México votó aprobar la solicitud de licencia definitiva para dejar el cargo, de parte del alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno.

La decisión contó con 48 votos a favor, dos en contra y seis abstenciones.

"Se aprueba la licencia definitiva solicitada por el alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno", informó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Margarita Saldaña.

La discusión de la aprobación duró poco más de una hora, debido a que Moreno solicitó licencia por 93 días, cuando la Ley de Alcaldías sólo permite hacerlas por hasta 60 días.

CUESTIONAN 93 DÍAS

El panista Federico Döring se refirió al tema, dijo que no puede haber licencias que excedan 60 días y que permitan se reinstale en el cargo quien hizo la solicitud.

"Lo que intenta (Moreno) es separarse para contender por otro puesto, y luego por qué no, regresar para controlar la entrega recepción a la próxima administración y si resulta electo por el cargo que compitió, volver a separarse del cargo, como en Álvaro Obregón, pero en el caso de la alcaldesa pedía 61, aquí pide más de 90 para controlar la entrega recepción".

Por su parte el perredista Jorge Gaviño mencionó que el tema metía en problemas a la mayoría, morenista, porque si no se aprobaba la licencia, dejaban inhabilitado a Moreno para participar en el proceso electoral como candidato a diputado federal. Por eso propuso interpretar el documento como una solicitud de licencia definitiva, aunque no estuviera redactado en ese sentido.

"Hay que ser humildes, se equivocaron en la elaboración de este documento. Pero si ustedes no se lo autorizan el día de hoy no le dará tiempo para contender como diputado federal, que es el caso concreto. Porque la ley habla de una separación por lo menos 90 días, una separación definitiva para contender".

#SesiónVirtual | Con 48 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, el pleno del #CongresoCDMX aprueba la licencia definitiva solicitada por el alcalde en @A_VCarranza, @julioc_moreno, a partir del 07 de marzo del 2021. pic.twitter.com/5S8qZ9BHVD — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) March 4, 2021

La diputada Evelyn Parra, quien como Moreno abandono este año al PRD para pasarse a Morena y que será la candidata del partido para la alcaldía de Venustiano Carranza, justificó la solicitud de licencia de Moreno.

Pidió el mismo tratamiento que se ha hecho para otras solicitudes "se entiende que es definitiva".

TAMBIÉN APRUEBAN LICENCIA DEFINITIVA DE ALCALDE DE TLÁHUAC

En la misma sesión virtual se aprobó la licencia definitiva del alcalde de Tláhuac, Raymundo Martínez Vite, quien presentó un juicio por violación de derechos políticos contra la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña y contra el propio Congreso, cuando le negaron una nueva licencia, ya que estaba ausente cuando la pidió.

En la sesión también se leyó sobre las declinaciones del director general de Gobierno y la directora general Jurídica de Álvaro Obregón para quedarse como encargados de despacho de la alcaldía.

Aunque el tema sólo fue leído, fue abordado previamente por Gaviño durante la discusión de la solicitud de licencia de Moreno.

Lamentó que para dejar al director de Administración, Alberto Esteva, la ahora ex alcaldesa Layda Sansores hubiera intentado solicitar distintas licencias que no eran definitivas, pero como el Congreso ya se la dio definitivamente, lo que marca la Ley de Alcaldías es que quien debía quedarse al frente en tanto se elige un suplente, debía ser el director de Gobierno, y si no el o la del Jurídico. Pero ambos declinaron.

#SesiónVirtual | El pleno del #CongresoCDMX aprueba la licencia definitiva, solicitada por la diputada @Gabyosoriohdz (MORENA).



Toma protesta la diputada suplente: Estrella Isabel Guadarrama Sánchez (MORENA). pic.twitter.com/4vlHeosxWW — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) March 4, 2021

Por su parte Döring dijo que el problema es que por ley no se vota el tema. "No se puede hacer nada, es una simulación", dijo a La Silla Rota.

Afirmó que la negativa del director de Gobierno de asumir el despacho en tanto se elige la terna, es ilegal. Citó el artículo 66 de la ley de Alcaldías.

"En caso de licencia definitiva o falta absoluta de la Alcaldesa o el Alcalde, en tanto el Congreso de la Ciudad nombra a quien habrá de sustituirle de manera interina o al substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el titular de la Unidad Administrativa de Gobierno, asumirá provisionalmente la titularidad de la Alcaldía", dice la legislación.

"No es una facultad potestativa del Director General de Gobierno ser encargado de despacho, sino una obligación legal. De no aceptarla, tendría que renunciar a su cargo", remarcó Döring.

Coincidió en que la intención es que quede Esteva al frente.

PIDE LICENCIA DIPUTADA

La diputada de Morena, Gabriela Osorio, solicitó licencia a su cargo para convertirse en candidata de Morena por la alcaldía de Tlalpan.

En la sesión virtual, la legisladora solicitó al Pleno del Congreso separarse del cargo con el objetivo de evitar cualquier conflicto con el uso de recursos públicos.

La licencia fue aprobada de manera unánime. Osorio se convirtió en la primera diputada en pedir licencia para contender en los comicios.

En su lugar quedará su suplente, Estrella Isabel Guadarrama Sánchez, de 27 años, egresada de la carrera de Ciencia política y Administración Pública de la UNAM, quien rindió protesta de manera virtual.





(Sharira Abundez)